В полночь, по окончании второго тура, жюри пианистов на сцене Большого зала консерватории объявило имена финалистов XVI Конкурса Чайковского. Список огласил председатель жюри Денис Мацуев.

И хотя число финалистов, в нарушении регламента конкурса, было увеличено (как и число участников второго тура) - в финале вместо 6 будут играть 7 пианистов, выбор жюри, как обычно, вызвал критическую реакцию. Особенно у московской публики, ожидавшей, что в финал точно пройдут Андрей Гугнин и Филипп Копачевский, известные музыканты с яркой артистической харизмой. Не прошли и другие конкурсанты, которых многие хотели услышать в финальном туре. Денис Мацуев прокомментировал решение жюри:

Денис Мацуев: Мы все в жюри тоже волновались: это был решающий момент конкурса. Но могу поручиться, что каждый из членов жюри принимал свое решение абсолютно бескорыстно, выбирал сердцем. На мой взгляд, это один из самых серьезных конкурсов за всю историю Конкурса Чайковского - по разнообразию талантов, исполнительских интерпретаций, артистической свободе, выбору репертуара. Мы все получали огромное удовольствие от того, что слышали на первых двух турах. И никто из нас не смотрел на зацепленные ноты или штрихи: все прекрасно видят перспективу, потенциал этих потрясающих музыкантов. Я абсолютно уверен, что конкурс послужит стартом их большой, в хорошем смысле слова головокружительной карьеры. И те, кто здесь играли, даже если они не прошли в финал, не играли хуже. Именно поэтому я бился за то, чтобы в финале появилось еще одно место. И огромная благодарность Оргкомитету конкурса и лично Гергиеву за то, что они пошли навстречу. И, конечно, отдельная благодарность моей дорогой, любимой московской публике, которая показала себя в таком потрясающем качестве! Буквально каждому конкурсанту устраивают невероятные овации, это трогает до слез. Еще раз повторю: каждый, кто играл в эти дни на сцене Большого зала - великолепный мастер, артист, и их выступления уже смотрели миллионы человек по всему миру.

Теперь мы все ждем интересного, захватывающего финала, который может стать откровением. Два тура Конкурса Чайковского это отдельная история, а с финала все начинается с чистого листа. Конкурсантам предстоит очень серьезное испытание - сыграть два концерта подряд. Это трудная дистанция, такого условия нет ни на одном конкурсе.

Весь второй тур стал серией интереснейших сольных концертов. Удивило только то, что почти все конкурсанты исполняли одни и те же 6-8 сонаты Прокофьева.

Денис Мацуев: Это была свободная программа по выбору, и каждый выбирал себе то, что ему по вкусу, что лучше походит его возможностям. Такая программа идет на пользу участникам, особенно в сравнении с программой в первом туре, где существуют рамки выбора, приближенные к экзаменационному формату. Но во втором туре мы действительно все побывали на четырнадцати сольных концертах. Я не скажу, что программы были одинаковые: да, прокофьевские сонаты, но мы услышали разные походы, разные интерпретации. Это было очень любопытно.

Все-таки в подведении итогов у членов жюри были расхождения или голосовали без дискуссий, по схеме да/нет?

Денис Мацуев: Вы будете смеяться, но и на этот раз у нас все решилось с первого раза. Мы сказали, что у нас есть семь финалистов и мы пишем список из семи имен. И потом сразу огласили все результаты: не понадобилось даже использовать баллы. Я считаю, нет смысла обсуждать, кто не прошел, почему не прошел. В конкурсе участвовали ряд хорошо нам известных музыкантов, настоящих артистов, выступавших и на первом, и на втором туре. Еще раз повторю: если их имена не присутствуют в финале, это не значит, что они играли хуже. Это значит только одно: это конкурс, и существуют какие-то рамки, в которые мы все поставлены. Мы обязаны выбирать.