На Конкурсе Чайковского названы имена финалистов скрипачей

По окончании второго тура, ближе к полуночи в Малом зале консерватории объявили результаты II тура в номинации "скрипка". В финал прошли два россиянина - Айлен Притчин, Сергей Догадин, а также Миоми Канагава (США), Милан Аль-Ашаб (Чехия), Марк Бушков (Бельгия) и Донгюнь Ким(Корея).

Решение жюри огласил его председатель, основатель и руководитель Международного фестиваля и Академии в Вербье Мартин Энгстрём. В третий тур не прошли три россиянина - Равиль Ислямов, Анна Савкина и Леонид Железный, два конкурсанта из Германии - Лара Бошкор, Альбрехт Мензель, и Чиса Китагава (Япония).

Очень жаль, что невозможно было пропустить в финал больше музыкантов, многие из которых выступили во втором туре лучше, чем в первом. Хочется также вспомнить основательность и непредсказуемость интерпретации Концертной рапсодии "Цыган" Равеля в исполнении Анны Савкиной, "Меланхолическую серенаду" у Леонида Железного - поразительную по искренности интонации, точности нюансов и естественности развития, или "Молдавскую рапсодию" Вайнберга в исполнении Равиля Ислямова, удивляющую сбалансированностью соотношения авторского замысла и индивидуальности музыканта.

И вряд ли специальные призы для Ислямова и Железного как участников II тура, не прошедших в третий тур, способны компенсировать разочарование, что они не выступят в третьем туре. Интересно было бы послушать в финале и представителей Германии: и Лару Бошкор, и Альбрехта Мензеля - музыканта кристально-чистой техники. Попутно отметим и сильные человеческие качества исполнителя: не каждый способен при криках "браво" сказать залу, что сегодня не его день и попросить прекратить аплодировать.

Да и представительница Японии Чиса Китагава могла раскрыться в финале по-новому. Второй тур у нее получился удачнее первого.

Процедура голосования членов жюри заняла в общей сложности 10 минут. Но после подсчета голосов и 17-минутного обсуждения выяснилось, что члены жюри разошлись чуть ли не в половине итогового списка финалистов. У некоторых, как выяснилось позже, и вовсе совпали с конечным протоколом две фамилии. Это понять можно: уровень второго тура был высочайшим - соревновались очень разные, яркие музыканты.

Но в финале выступят только шестеро из них. Теперь конкурсанты будут выступать с оркестром Московской филармонии (дирижер Юрий Симонов) в Концертном зале Чайковского.

Прямая речь

Борис Кушнир, скрипач и педагог (Австрия), член жюри в номинации "скрипка" прокомментировал итоги 2 тура для "РГ":

- Как член жюри, я доволен итогами. На первом туре было много интересных музыкантов разного возраста, и мне было очень интересно, как музыканты, которые прошли на второй тур, будут играть совсем другую программу. Это уже был не Бах, не Каприсы Паганини, а сонаты, пьесы - много самой разной музыки. И, конечно, на втором туре были открытия, когда вдруг какой-то участник, который на первом туре, может быть, не так ярко играл, на втором туре раскрылся по своим музыкальным и техническим возможностям. И у меня также произошли открытия некоторых музыкантов. Были и те, кому я поставил положительные отметки на первом туре и отрицательные - во втором. Такое тоже бывает, к сожалению: конкурс - это многоборье.