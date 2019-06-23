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23.06.2019 12:59
Рубрика: Культура

Названы имена финалистов Конкурса Чайковского в номинации "виолончель"

Текст: Наталья Кожевникова
По регламенту Конкурса Чайковского в финал прошли шесть виолончелистов. Имена финалистов были объявлены по окончании прослушиваний второго тура. Это Сенья Руммукайнен (Финляндия), Чен Ибай (Китай), Сантьяго Каньон-Валенсиа (Колумбия), Анастасия Кобекина (Россия), Златомир Фанг (США), Тэгук Мун (Корея).
Фото: tchaikovskycompetition.com Фото: tchaikovskycompetition.com
Фото: tchaikovskycompetition.com

В последний день второго тура из обязательной программы (на выбор - соната Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта, И. Брамса, Б. Мартину) пятеро из шести конкурсантов играли Брамса (четверо - Вторую сонату, ор.99 и один - Первую, ор. 38).

На Конкурсе Чайковского назвали имена прошедших в финал пианистов

Тэгук Мун (Южная Корея) и Иван Сканави (Россия) сыграли Брамса с большим драматизмом, накал которого можно было бы уменьшить. Во время исполнения второй части сонаты у Тэгука лопнула струна, он уходил менять ее за сцену, и, вернувшись, начал играть часть сначала. Эти же конкурсанты дополнили сонату Брамса масштабными сонатами соответственно Сергея Прокофьева, ор. 119 и Дмитрия Шостаковича, ор 40, исполненными тоже очень эмоционально.

Бенедикт Клёкнер (Германия) играл Брамса более академично и сдержанно, а Джонатан Свенсен (Дания) обнаружил в музыке сонаты много лирики, исполнив, скорее - "спев" медленную часть с большой нежностью. Свою программу Свенсен тоже дополнил Прокофьевым, но только первой частью сонаты, продемонстрировав удивительно красивую кантилену почти бесконечного дыхания, богатый и ясный звук: его виолончель не только пела, но и "разговаривала". У этого музыканта, похожего на молодого викинга с огромными распахнутыми глазами, сам инструмент казался больше, чем у остальных, а звук объемнее.

Златомир Фанг, выбравший в отличие от остальных, сонату № 1 Брамса, выступал первым и задал отличный тон всему дню, открыв прослушивания Секвенцией № 14 Лучано Берио. Атональное сочинение с массой различных штрихов и приемов звукоизвлечения было сыграно им увлекательно и интригующе. Он стучал по своему инструменту, щипал его, вытягивал из него протяжные стоны, но делал это с большим удовольствием. В конце прослушивания, после пяти сонат Брамса, даже хотелось послушать что-то вроде этой секвенции вновь. Этот молодой харизматичный и открытый американец не стал утяжелять свою программу другими серьезными сонатами, а красиво "пропел" Пьесы А. Ааренского.

Фото: Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину.
Конкурс Чайковского: с чего все начиналось

Единственным виолончелистом, кто предпочел Брамсу Бетховена (сонату ор. 69), был Фёдор Амосов, сыгравший сонату, как и полагается, академично, без излишнего драматизма, а в завершении исполнил собственное переложение пьесы "Октябрь" из "Времен года" П.И. Чайковского, как приношение композитору, заставив виолончель почти плакать.

Из обязательного виртуозного произведения конкурсанты выбрали сочинения Паганини и опусы, вдохновленные им: Вариации на тему Россини "Моисей в Египте" с большим наслаждением и драйвом сыграл Джонатан Свенсен; Вариациями Григория Пятигорского на тему Паганини Бенедикт Клёкнер завершал выступления полуфинала, но в его исполнении немного не хватило блеска и праздничности; прозвучала "Юмореска" еще одного великого виолончелиста М. Ростроповича (Тэгук Мун), а также "Прялка" Д. Поппера (Иван Сканави) и "Бабочка" Г. Форе (Златомир Фанг).

В конце дня жюри объявило результаты голосования. На объявление результатов остались и слушатели, переживавшие за своих фаворитов. Один из них - датчанин Джонатан Свенсен остался за бортом.

Все музыканты, игравшие на втором туре - великолепные виолончелисты, владеющие техникой почти безупречно. Все остальное - эмоциональность, харизма, драйв, способность увлечь и даже качество звука, протяженность мысли, дыхания, кантилена - то, что не возможно измерить (хотя это именно то, что создает индивидуальность музыканта исполнителя), поэтому жюри было очень не просто выбрать.

Справка

Финал в номинации "виолончель" пройдет 25 - 27 июня в Большом зале Петербургской филармонии. Музыканты сыграют с Заслуженным коллективом России академическим симфоническим оркестром филармонии, дирижер - Николай Алексеев.

Комментарий

Член жюри, выдающийся китайский виолончелист Ван Цзянь:

- Я думаю, что мы все согласны с большей частью результатов. Да, были люди, которых мы хотели бы видеть в финале и слушать их с оркестром, но это происходит на любом конкурсе, потому что музыка очень субъективна, то, что ты любишь, может не всегда совпадать с мнением других людей. Мы должны это принимать.

И именно это делает музыку действительно интересной. Мы не играем на виолончели одинаково, мы делаем это по-разному, и я так рад за этих шестерых конкурсантов, которые попали в финальный раунд, они все фантастические виолончелисты, но я сожалею и сочувствую тем действительно замечательным музыкантам, кому не удалось пройти в финал. Но давайте признаемся, что некоторые из прекрасных виолончелистов не прошли и во второй, и даже в первый раунд. Музыка это не наука, это не математика, это не спорт, нельзя в музыке выбрать чистых победителей. Мы, как жюри, все мы пытаемся, мы стараемся изо всех сил высказать свое мнение, показать свое мнение. И мы понимаем, что наше мнение не всегда может быть правильным, объективным.

Фото: tchaikovskycompetition.com
Энциклопедия конкурса Чайковского: Как появилась номинация "Виолончель"

Но основываясь на наших профессиональных суждениях, основываясь на нашем опыте как играющих музыкантов, артистов, мы пытаемся найти, мы пытаемся обнаружить такого музыканта, который бы нес в себе дух какой-то человечности, какого-то человеческого и музыкального начала, вневременного, существующего сквозь века.

В моем случае, когда я слышу кого-то, чья игра может меня затронуть, чья игра может меня покорить, кто может заставить меня чувствовать музыку и кто может заставить меня чувствовать себя единым с другими людьми через музыку - значит это тот самый музыкант, который достоин. Но знаете, иногда мы не можем согласиться, мы спорим - кто является этим человеком. Однако я считаю, что у всех шестерых финалистов есть что-то особенное, что они могут сказать, и это абсолютно прекрасно.

Но это не значит, что в мире существуют только эти шестеро лучших, которым суждено нести это пламя, этот факел, это абсолютно точно.

Фото: предосталено музеем П.И. Чайковского в Клину
Энциклопедия конкурса Чайковского: Как готовились к выступлениям в СССР

Одним из моих фаворитов, кто не прошел в финал, был молодой человек из Дании Джонатан Свенсон. Мне очень понравилась его игра, такая лиричная, поющая, звук абсолютно фантастический. И, может быть, в современном мире стиль поменялся.

Я сам родом из Китая, наше музыкальное образование было русским, основано на русской школе, мы стараемся петь, мы поем, наша музыка поет, а сегодня стиль превратился больше в разговорный, танцевальный, он стал более легким, благодаря барочным веяниям в музыке. Есть какие-то преимущества этого поворота, этого перехода, например, исполнение произведений Баха, Гайдна, которые стали играть элегантно и легко, но я сожалею, что в современном мире в исполнении музыки на виолончели не достаточно кантабиле, не достаточно пения, пропевания. Я часто говорю, такая горькая шутка: "мне кажется кантабиле мертво", никто этого теперь не делает, но этот молодой человек это сделал. Он пел! Он пел на своей виолончели. Мне очень понравилась его игра, мне жаль, что он не вышел в финальный раунд. Но я думаю, что это не так важно, потому что он действительно особенный музыкант, такой талантливый, и его музыка такая сильная, такая особенная! Его не забудут. Вам он может нравиться, может не нравиться, но вы никогда не забудете его манеру, никогда не забудете, как он играет, потому что это настолько необычно, потому что он настолько выделяется из ряда остальных. Нет сомнений, что он будет одним из самых великих музыкантов следующего поколения, самых великих виолончелистов следующего поколения.

Культура Музыка Классика Конкурс имени П.И. Чайковского-2019
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