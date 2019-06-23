Обвиненного в педофилии Брайана Сингера уволили из "Рыжей Сони"

В долгой и витиеватой истории популярного режиссера-бисексуала Брайана Сингера, обвинявшегося в массовых однополых притязаниях к несовершеннолетним, поставлена примерная точка: Сингер не будет снимать ремейк героического фэнтези "Рыжая Соня".

Решение, как пишет Deadline, - окончательное. И, как сообщают продюсеры проекта, проштрафившемуся киноделу уже найдена замена - 52-летняя американка Джилл Солоуэй (сериалы "Клиент всегда мертв", "Очевидное").

Что соответствует, кстати, чаяниям ряда медийных лиц, настаивавших на том, что кино про героическую женщину должна стать женщина-режиссер. В частности, такой идеи придерживается актриса, модель и певица Бригитта Нильсен, сыгравшая Соню в оригинальной ленте 1985 года.

Сценарий тоже напишет Солоуэй.

"Не могу дождаться, чтобы оживить эпический мир Рыжей Сони", - сказал Солоуэй порталу воодушевленно. Присовокупляя, что показать на экране развитие героини - это настоящее воплощение ее мечты как художника.

Ранее, напомним, продюсер Ави Лернер утверждал, что скандал вокруг Сингера делу не помеха и он, определенно, именно тот, кто им нужен. Но поскольку историю примять не удалось, через некоторое время менеджер начал финтить, со словами, что его просто недопоняли. И Сингер, конечно, гадкий тип.