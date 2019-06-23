Peugeot 3008: есть ли смысл в покупке дизельного кроссовера

В прошлом году Peugeot 3008 стал бестселлером французской марки в России. "РГ" взяла на тест дизельную версию компактного SUV, чтобы понять, стоит ли переплачивать за автомобиль на тяжелом топливе.

Peugeot 3008 нынешней генерации дебютировал на мотор-шоу в Париже в далеком по автомобильным меркам 2016 году, но, глядя на эту машину, мало кто скажет, что дизайн кроссовера устарел. "Француз" по-прежнему выглядит современно, стильно, свежо. Он выделяется среди бесчисленного количества SUV, которые снуют по улицам российской столицы.

И в этом нет ничего удивительного, ребятам из Peugeot всегда удавалось делать неординарные, запоминающиеся машины. 3008 - не исключение, а подтверждение этого правила.

Кроссовер самобытен не только снаружи, но и внутри. Феноменальным салон кажется даже сейчас, в 2019 году. Если вы привыкли к немецким и японским автомобилям, то будете шокированы. В хорошем смысле этого слова.

Здесь серая ткань на передней панели и дверях вместо обычной кожи. И, кстати, за 12 тысяч пробега с ней ничего не произошло. Алюминиевые кнопки на месте привычного блока климат-контроля заставляют вас вспомнить о космосе и Илоне Маске. Такое ощущение, что одна из них точно должна отвечать за то, чтобы доставить вас на Марс. Все необычное и все совершенно другое.

У руля сделан скос не только внизу, как мы привыкли видеть у некоторых брендов, но и вверху. Более того, здесь очень приятная на ощупь кожа.

Электронная "приборка" с потрясающей графикой - всю нужную информацию можно вывести на экран за считанные секунды. Да и расположена она очень удобно - прямо на уровне глаз, а не где-то рядом с бардачком.

Кресла очень удобные, с хорошей боковой поддержкой. А у водителя и переднего пассажира есть возможность включить себе массаж. Для этого сегмента SUV это очень уникальная опция. Никто из основных конкурентов "француза" такого не предлагает.

А вот к восьмидюймовой мультимедийке нужно привыкать. Сразу подружиться с ней у вас точно не получится, потому что быстродействие и логика - не самые сильные ее стороны.

Удивила еще такая вещь - нужно долго жать на кнопку "спорт", чтобы активировать ее. Но и это еще не все. В обычный режим так просто не вернешься - необходимо опять удерживать эту клавишу. Странная механика, если честно.

В остальном же все на уровне, придраться особо не к чему. Как и спереди, так и сзади места вполне достаточно. Но можно лишь посетовать на то, что на втором ряду подушка дивана коротковата, а запаса по высоте для рослых не так много.

Багажник рассчитан на 591 литр, максимальный объем грузового отсека может составлять 1670 литров. Весьма солидные цифры. В подполье есть место для докатки, а фальшпол имеет два уровня и фиксируется в поднятом положении.

Наш 3008 был оснащен двигателем 2,0 литра, который выдает 150 л.с. Максимальный крутящий момент 370 Н∙м доступен уже при 2000 об/мин. Хотя по паспорту автомобиль с этим силовым агрегатом чуть медленнее своего бензинового собрата - 9,6 секунд до "сотни" против 8,9 секунд, в реальности эту разницу вы вряд ли заметите.

Такого движка вполне достаточно для того, чтобы вы чувствовали комфортно как в городе, так и на трассе. За 1500 км, которые удалось намотать в компании с "французом", ни разу не возникло ситуации, когда пришлось бы посетовать на слабый мотор. Нет претензий и к коробке - шестиступенчатый автомат Aisin плавно и шустро перебирает передачи.

Управляется машина очень легко и непринужденно - от кроссовера в принципе такого и не ждешь. Прямую на скорости держит уверенно, как и кривую.

Конечно же, 3008 не остался без новомодных фишек. Что понравилось: как SUV подруливает в полосу и наглядно показывает водителю, какую из линий разметки тот пересек, не включив поворотник.

А вот к подвеске есть вопросы. Она не любит неровности, все мелочи вы тут же ощущаете в салоне. Стыки и лежачие полицейские автомобиль также проходит не так уверенно, как хотелось бы.

У 3008 солидный клиренс в 220 мм, который позволяет весьма вольготно чувствовать вне асфальта. Но обольщаться не стоит - у кроссовера нет полного привода, а потому, конечно, гонять по лесам и весям точно не нужно. Кстати, вполне возможно из-за отсутствия полноприводных модификаций "француз" недосчитался покупателей в России. С нашими суровыми зимами не все хотят ездить на SUV без 4x4. Хотя, например, в той же Москве такая машина вам понадобится пару раз в году. А переплата будет весьма солидной.

Отдельно стоит остановиться на расходе топлива. Понятно, что дизельные автомобили априори отличает экономичность. И это одна из причин, почему выбирают такие машины. Но Peugeot приятно удивил своими скромными потребностями. В смешанном цикле цифра оказалась очень приятной - 7 литров на "сотню". При этом я ни в чем себе не отказывал, активно задействовал педаль газа, а климат-контроль не выключал.

В целом же впечатления от 3008 в основном положительные. Это красивый, экономичный автомобиль с кучей нужных, приятных и полезных опций на каждый день. Для жителей мегаполисов - отличный вариант.

Но в этом сегменте очень большой выбор и суровая конкуренция. "Француз" продается у нас от 1 899 000 рублей, топовая версия машины стоит 2 239 000 рублей. За Volkswagen Tiguan, например, надо отдать минимум 1 499 000 рублей, за Skoda Kodiaq - 1 457 000 рублей, за Kia Sportage - 1 374 900 рублей.

Что касается именно дизельного 3008, то цены на него стартуют с 2 029 000 рублей. По сравнению с бензиновым автомобилем получается переплата в 130 тысяч рублей. Плюс межсервисные интервалы у машины на тяжелом топливе гораздо чаще. Так что при выборе дизеля вряд ли получится сэкономить. С другой стороны - у дизеля есть свои плюсы.

Жаль, что нет локальной сборки, это сказывается на цене Peugeot. Против автомобиля также играют отсутствие полного привода, о чем мы уже говорили, и предубеждение россиян насчет французских машин.