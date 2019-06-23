Спецоперация по ликвидации боевиков в Дагестане попала на видео

Национальный террористический комитет опубликовал видео спецоперации, проведенной против членов запрещенной в России террористической организации "ИГ".

На кадрах виден скатившийся на обочину автомобиль террористов. Из-за опасений, что в нем могут находиться взрывные устройства, машину сначала проверили саперы. После этого оперативники начали собирать улики.

Напомним, в ночь на воскресенье в Хасавюртовском районе Дагестана, между селами Эндирей и Карланюрт, спецназ предпринял попытку остановить автомобиль, в котором, по оперативным данным, передвигались боевики.

В ответ раздался огонь, в ходе перестрелки два бандиты были уничтожены. Пострадавших среди силовиков и гражданского населения нет.