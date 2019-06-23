На Конкурсе Чайковского начались выступления по специальности "медные духовые"

В Санкт-Петербургской государственной академической капелле стартовал I тур XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского у медных духовых инструментов. Это самое обсуждаемое, а для кого-то и весьма спорное новшество нынешнего конкурса - введение в программу духовых инструментов, которое появилась по инициативе Валерия Гергиева. Маэстро забил тревогу по поводу падения исполнительского уровня духовиков. Подразумевается, что Конкурс Чайковского станет стимулом для музыкантов-духовиков. Что получится в результате, интересно всем.

Новостью первого же дня стало пополнение в составе жюри.

"К сожалению, мой американский коллега Дженэ Покорный (Gene Pokorny) не смог приехать. У него довольно много работы. И я буду вместо него", - прокомментировал ситуацию заслуженный артист России, тубист Николай Слепнёв, ставший десятым членом конкурсной комиссии, в которой теперь два тубиста, два трубача и по три валторниста и тромбониста.

А вот число конкурсантов уменьшилось - теперь их не 48, как было объявлено первоначально, а 47. В первый день выступили 16 человек: три тубиста, три тромбониста, три валторниста и семь трубачей.

Зал Капеллы был полон наполовину, причем, похоже, что половину этой публики составляли сами конкурсанты. В зале присутствовали и дети; некоторые даже приехали из Москвы "послушать, как играют, и посмотреть на знаменитого Сергея Накарякова".

Открыл конкурс 24-летний тубист из Франции Флориан Велгосик. В отличие от своих конкурентов, игравших в этот же день, он выбрал для исполнения не Каприччио Пендерецкого (довольно забавную и яркую пьесу), а Адажио и Аллегро Шумана. Музыканту удалось взять несколько "бархатных" низких нот, продемонстрировать, что туба может звучать романтично, однако казалось, будто он периодически прячется за своим инструментом. А вот его коллега 28-летний канадец Джарет Маккорт, выступавший седьмым, играл уверенно, заинтересованно, а если и нес потери, то не тушевался, а, наоборот, сумел так артистично их обыграть, что заинтересовал жюри.

Вторым и третьим номерами выступали валторнисты. 19-летний китайский музыкант Женг Юн с первой ноты завладел вниманием жюри и публики. Играл он легко, выразительно, артистично. Интересно было не только слушать его, но и смотреть, потому что валторнист явно получал удовольствие от процесса, умело управлялся с инструментом и периодически менял дислокацию, становясь то слева, то справа от рояля.

32-летний Санкт-Петербургский валторнист Олег Егоров, повторивший программу своего китайского коллеги, все выступление боролся с инструментом, стряхивая конденсат. Досадно, что зрелому, хорошему музыканту (это было слышно по его кантилене в "Баркароле" Чайковского) не удалось воспользоваться полученным преимуществом, ведь он выступал третьим, в окружении молодых и не таких опытных, как он, музыкантов.

Очень достойно показали себя в этот день тромбонисты. 32-летний французский музыкант Гильельм Куснерек, выступивший пятым номером, продемонстрировал зрелость и какую-то особенную простоту исполнения; его более молодой коллега Николас Платоф - тромбонист из США - певучий звук, артистизм, экспрессию. Особого внимания и бурных аплодисментов публики удостоился 32-летний Алексей Лобиков - прекрасный, масштабный музыкант. Тромбонист выступал восьмым; его выступление достойно завершило первую часть конкурсного прослушивания.

Можно сказать, что первый день конкурса прошел под знаком трубы, потому что 22 июня "отстрелялась" половина конкурсантов-трубачей. Их программа была более разнообразна, чем у других инструментов. Неизменным для всех был лишь Концерт для трубы Гайдна. Опубликованный в середине XX века по сохранившимся рукописным автографам партитур, Концерт прочно вошел в репертуар современных трубачей. На нем проверяется исполнительский уровень трубача, художественный вкус, чувство стиля, искусство интерпретации. Ни один международный конкурс не обходится без этого сочинения. Возможно потому, что в мнимой простоте музыки венских классиков кроется коварство - стоит немного расслабиться, и ошибешься или начнешь суетиться. А на конкурсах ценится стабильность.

Из трубачей, выступивших в первый день, отметились Алексей Попов (Гайдна он сыграл не идеально, "Каскады" Визутти - как-то слишком осторожно, но это не помешало публике и жюри очень тепло встретить музыканта), обаятельный и, без сомнения, перспективный студент Московской консерватории Степан Бачевич, артистичный Флорис Бенджамин Онстведер (один из немногих музыкантов на конкурсе, который не заставил за себя волноваться), и, конечно, непосредственный и великолепный китайский трубач Хоу Чуан-Ан, пару раз пытавшийся дирижировать концертмейстером и самим собой и удостоенный криков "браво!". Первый день конкурса у медных духовых завершили два молодых трубача - 22-летний француз Артур Эскрива и 19-летний представитель московской школы Денис Шабардин. Французский музыкант стал единственным трубачом на конкурсе, выбравшим пьесу Такемицу Paths, исполнение которой требует железных нервов из-за необходимости постоянно то надевать, то снимать сурдину. Причем делать это нужно тихо, чинно, с достоинством, без рывков, чтобы сохранить цельность восприятия пьесы. И это конкурсанту вполне удалось. А перед Денисом Шабардиным, который выступал последним, стояла сложная задача "попасть в яблочко", чтобы привлечь внимание уставших членов жюри. Где-то он попал, где-то нет, но в целом сыграл очень достойно и заявил о себе как о безусловно перспективном музыканте.