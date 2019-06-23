В Петербурге на конкурсе Чайковского продолжаются выступления певцов

В зале Мусоргского (Мариинка-2) продолжаются прослушивания в номинации "Сольное пение". Выступили уже десять певцов из отобранных жюри в полуфинал: часть из них подтвердила снайперскую точность этого выбора, часть, пусть и малая, - сомнительные решения.

Программа полуфинала тянет на маленькое отделение сольного концерта. Сопрано Анну Викулину каким-то чудом пропустили в полуфинал: певица не безголосая, обладающая очаровательным камерно-лирическим сопрано, очень миловидная. Но на первом же номере, в Вальсе Джульетты из "Ромео и Джульетты" Гуно, она начинала задыхаться, еле допевая сопрановые верхушки, а звуку ее не хватало полетности.

Увы, и баритону Владиславу Куприянову из-за недостаточно проработанной техники дыхания не хватало ни объема, ни легато, ни наполненности звука. В арии Ренато Eri tu из "Бала-маскарада" Верди только он чувствовал себя уверенно, остальные были разочарованы. А вот, когда эту арию разъяренного изменой Амелии Ренато начал исполнять корейский баритон Гихун Ким, завибрировала настоящая порода звучания, основанная и на прослушивании записей великих итальянцев, и на хорошей природе голоса, и прекрасно сформированном аппарате.

Вторым лидером полуфинала можно назвать корейского баса Бьонг Мин Джила: сочный, округлый, выровненный на протяжении всего диапазона звук был в равной мере прекрасен и впечатляющ и в романсе "Не пой, красавица, при мне" Рахманинова, и в арии Каспара из "Вольного стрелка" Вебера. В голосах корейцев слышалась итальянская манера середины прошлого века.

Самое яркое впечатление среди женщин в первый день полуфинала оставили сопрано Мария Мотолыгина и Айгуль Хисматуллина.

Мотолыгина с арией Саломеи из "Иордиады" Массне, арией Марты из "Пассажирки" Вайнберга, а также песней Meine Liebe Брамса, "Песней Миньоны" Чайковского и задорной "Зимушкой-зимой" показала очень высокий исполнительский класс и дала повод уже два тура подряд размышлять над феноменом ее исполнительского стиля, ее умением растворять слово в музыке и, наоборот, делать музыку понятной как слова и еще обладать даром абсолютно поглощать внимание слушателей. Мария изумила и инструментальностью своей манеры пения.

В программе Айнуль ария Джильды Caro nome из "Риголетто" (к слову, на удивление редко звучавшая на первом туре) сочеталась с арией Титании из "Сна в летнюю ночь" Бриттена. Но кульминацией выступления Айгуль стала акапельная татарская народная песня "В долине", заворожившая и жюри, и публику. Трудно было не заметить, что для всех без исключения народная песня стала своеобразным моментом истины, соединением с истоками живительного национального мелоса.

Греческий бас Александрос Ставрокакис ошеломил всех монологом Бориса "Достиг я высшей власти", придав знаменитой сцене, где царю является призрак убиенного царевича Алексея, черты античной трагедии. С невероятным накалом исполнил он и балладу "Лесной царь" Шуберта.

Российский бас Глеб Перязев выбрал для полуфинала крайне тяжелого в эмоциональном плане "Двойника" из цикла "Лебединая песнь".

В этой части конкурса особенно были важны хорошие концертмейстеры, и надо признать, что в этот раз почти все пианисты, за редкими случайными, играют на очень хорошем уровне. Это и Яна Зубова, и Ребекка Магомедова, и Яна Гранкивст, и многие другие, без которых говорить о достойных интерпретациях было бы трудно.

Сегодня вечером станут известны результаты второго тура и имена тех, кто пройдет в финал.