В Петербурге на конкурсе Чайковского продолжаются выступления певцов

Новости

Немцы протестировали Lada Vesta: дрожащие зеркала и классная подвеска 15:05
Песков рассказал о тех, кто потерял переданную Путину записку 14:50
В Кремле рассказали, что в Европе не решились перенять опыт "Прямой линии" 14:45
В Забайкалье число жертв ДТП с иномарками выросло до пяти 14:28
В Центральной России похолодает на 20 градусов 14:27
Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX 14:20
На Украине разбился самолет Ан-2 14:00
Катар - Аргентина - онлайн-трансляция матча Кубка Америки 13:55
Атлеты Союзного государства успешно стартовали на II Европейских играх 13:42
Строительство второй очереди космодрома Восточный показали на видео 13:25
В Подмосковье девять человек пострадали в аварии с BMW 13:20
"Зловещий шаг": в США предупредили о новой угрозе ядерной войны 13:17
На Кубани объявлено экстренное предупреждение о грозовых ливнях 13:15
Путин рассказал, от чего зависит поддержка людей 13:15
Peugeot 3008: есть ли смысл в покупке дизельного кроссовера 13:07
Ученые: Содержащийся в морской рыбе микропластик может вызвать рак 13:03
Видео: В Коми медведь едва не напал на спортсмена 12:28
Видео: в Таиланде водитель на полном ходу выпал из автобуса 12:18
Почему могут отказать в установке ГБО 12:08
Под Тверью катер вылетел на берег: восемь пострадавших 12:02
Мэр американского Ванкувера призвала открыть консульство РФ в Сиэтле 11:47
Семилетняя крымчанка попросила Зеленского освободить ее отца 11:45
Гости слегка блефуют 11:35
Спецоперация по ликвидации боевиков в Дагестане попала на видео 11:22
Глава эфиопского штата Ахмара застрелен при попытке переворота 11:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
23.06.2019 14:55
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге на конкурсе Чайковского продолжаются выступления певцов

Текст: Владимир Дудин
В зале Мусоргского (Мариинка-2) продолжаются прослушивания в номинации "Сольное пение". Выступили уже десять певцов из отобранных жюри в полуфинал: часть из них подтвердила снайперскую точность этого выбора, часть, пусть и малая, - сомнительные решения.
Участница конкурса Петра Чайковского по специальности "Сольное пение". Фото: Светлана Аввакум Участница конкурса Петра Чайковского по специальности "Сольное пение". Фото: Светлана Аввакум
Участница конкурса Петра Чайковского по специальности "Сольное пение". Фото: Светлана Аввакум

Программа полуфинала тянет на маленькое отделение сольного концерта. Сопрано Анну Викулину каким-то чудом пропустили в полуфинал: певица не безголосая, обладающая очаровательным камерно-лирическим сопрано, очень миловидная. Но на первом же номере, в Вальсе Джульетты из "Ромео и Джульетты" Гуно, она начинала задыхаться, еле допевая сопрановые верхушки, а звуку ее не хватало полетности.

Фото: Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину.
Конкурс Чайковского: с чего все начиналось

Увы, и баритону Владиславу Куприянову из-за недостаточно проработанной техники дыхания не хватало ни объема, ни легато, ни наполненности звука. В арии Ренато Eri tu из "Бала-маскарада" Верди только он чувствовал себя уверенно, остальные были разочарованы. А вот, когда эту арию разъяренного изменой Амелии Ренато начал исполнять корейский баритон Гихун Ким, завибрировала настоящая порода звучания, основанная и на прослушивании записей великих итальянцев, и на хорошей природе голоса, и прекрасно сформированном аппарате.

Вторым лидером полуфинала можно назвать корейского баса Бьонг Мин Джила: сочный, округлый, выровненный на протяжении всего диапазона звук был в равной мере прекрасен и впечатляющ и в романсе "Не пой, красавица, при мне" Рахманинова, и в арии Каспара из "Вольного стрелка" Вебера. В голосах корейцев слышалась итальянская манера середины прошлого века.

Самое яркое впечатление среди женщин в первый день полуфинала оставили сопрано Мария Мотолыгина и Айгуль Хисматуллина.

Мотолыгина с арией Саломеи из "Иордиады" Массне, арией Марты из "Пассажирки" Вайнберга, а также песней Meine Liebe Брамса, "Песней Миньоны" Чайковского и задорной "Зимушкой-зимой" показала очень высокий исполнительский класс и дала повод уже два тура подряд размышлять над феноменом ее исполнительского стиля, ее умением растворять слово в музыке и, наоборот, делать музыку понятной как слова и еще обладать даром абсолютно поглощать внимание слушателей. Мария изумила и инструментальностью своей манеры пения.

Путин пожелал удачи и вдохновения участникам конкурса им.Чайковского

В программе Айнуль ария Джильды Caro nome из "Риголетто" (к слову, на удивление редко звучавшая на первом туре) сочеталась с арией Титании из "Сна в летнюю ночь" Бриттена. Но кульминацией выступления Айгуль стала акапельная татарская народная песня "В долине", заворожившая и жюри, и публику. Трудно было не заметить, что для всех без исключения народная песня стала своеобразным моментом истины, соединением с истоками живительного национального мелоса.

Греческий бас Александрос Ставрокакис ошеломил всех монологом Бориса "Достиг я высшей власти", придав знаменитой сцене, где царю является призрак убиенного царевича Алексея, черты античной трагедии. С невероятным накалом исполнил он и балладу "Лесной царь" Шуберта.

Названы имена финалистов Конкурса Чайковского в номинации "виолончель"

Российский бас Глеб Перязев выбрал для полуфинала крайне тяжелого в эмоциональном плане "Двойника" из цикла "Лебединая песнь".

В этой части конкурса особенно были важны хорошие концертмейстеры, и надо признать, что в этот раз почти все пианисты, за редкими случайными, играют на очень хорошем уровне. Это и Яна Зубова, и Ребекка Магомедова, и Яна Гранкивст, и многие другие, без которых говорить о достойных интерпретациях было бы трудно.

Сегодня вечером станут известны результаты второго тура и имена тех, кто пройдет в финал.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Конкурс имени П.И. Чайковского-2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал, от чего зависит поддержка людей
Спецоперация по ликвидации боевиков в Дагестане попала на видео
В Кремле рассказали, что в Европе не решились перенять опыт "Прямой линии"
На Украине признали дефицит газа
Трамп назвал временной мерой отказ от нанесения удара по Ирану