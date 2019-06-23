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23.06.2019 23:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге стартовал праздник "Алые паруса"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

На Дворцовой площади Петербурга начался главный праздник всех выпускников "Алые паруса". Юношей и девушек ждет концерт, пиротехническое шоу, а апогеем праздника станет проход по Неве парусника "Россия" под алыми парусами.

Фото: iStock
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Собравшихся поприветствовал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Действующий глава города отметил, что Северная столица по праву гордится своими учениками. Школьники из Петербурга регулярно занимают первые места на российских и международных олимпиадах и творческих конкурсах.

- Дерзайте, мечтайте, любите, - пожелал собравшимся Александр Беглов.

В этот раз в "Алых парусах" принимают участие свыше 33 тысяч выпускников петербургских школ. Также на праздник приехали вчерашние одиннадцатиклассники из других регионов, это отличники и победители разнообразных соревнований.

Праздник продлится всю ночь. Сейчас на Дворцовой площади проходит концерт. Уже выступили Зара, дуэт "2Маши", Владимир Пресняков. Также на сцену выйдут Сергей Лазарев, Марсель, Максим Леонидов, Полина Гагарина.

В 00.40 выступление артистов прервется. Под фейерверк по Неве пройдет бриг с "Алыми парусами". Корабль из повести Александра Грина стал в Петербурге символом главного праздника выпускников.

Раньше на мероприятие приглашали шведский бриг, но в этом году по Неве пройдет парусник под триколором со знаковым именем "Россия”.

Стоит отметить, что "Алые паруса" - это праздник для всего города. Если на Дворцовую площадь во избежание столпотворения пускают только выпускников по пригласительным билетам, то на набережные проход свободен для всех. Для горожан и туристов установлены большие экраны, с которых транслируется концерт. По оценкам Смольного, в этом году увидеть одно из самых красочных событий в Петербурге пришли не менее полутора миллионов человек.

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