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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Смородинка созрела

СК начал проверку после того, как жители Серова отремонтировали мост
Текст: Ольга Штейн
Российская газета - Федеральный выпуск № 134(7892)
После обнародования истории о том, как жители города Серова Свердловской области самостоятельно отремонтировали мост, Следственный комитет начал проверку, а мэр встретился с горожанами.

"Вместе мы сила!" - написал корреспонденту "РГ" идейный вдохновитель народной стройки, председатель садового товарищества "Смородинка" Игорь Чудов: накануне он вместе с другими местными жителями пообщался с главой Серовского МО Василием Сизиковым. Встреча состоялась после того, как история с самовольным ремонтом моста через реку Какву получила огласку. Мэр подтвердил: наделавший шума объект принадлежит муниципалитету. Сообщил, что местные власти про это имущество помнят, а с ремонтом не спешили, потому что не было письменных обращений от граждан.

Материал о том, как жители Серова своими силами отремонтировали мост, вышел в "РГ" 19 июня.

- Я знаю: были устные обращения, которые до меня не довели, - посетовал Сизиков. - Чтобы были реальные действия и спрос с чиновников, просьба - пишите. Если в 2009 году мост не был в муниципальной собственности, то предыдущих коллег я поддерживаю - они не имели права вкладываться. Сейчас же право вкладываться мы имеем. С 2014 года мост перешел в муниципальную собственность, и муниципалитет обязан его содержать.

Оказалось, мост стоит в планах обследования на третий квартал 2019 года, по итогам администрация МО порекомендует депутатам внести в бюджет на следующий год расходы на проект реконструкции объекта. Если все пойдет по плану, по обновленному путепроводу смогут безопасно ездить не только легковые автомобили, но и грузовики, а также "скорая помощь" и пожарные. Правда, деньги на реконструкцию местные власти будут просить в областной казне. "Местный бюджет это точно не потянет, - сказал Сизиков. - Пролет 60 метров - это будет серьезное сооружение". Заодно глава Серова пообещал привести в порядок дорогу, ведущую в поселок Чкаловский и к садам.

Наказывать жителей за самодеятельность в отношении муниципальной собственности не будут, хотя ранее пресс-секретарь главы муниципалитета Вера Теляшова говорила корреспонденту "РГ", что правовое управление администрации муниципального образования "прорабатывает вопрос" правомерности действий горожан. "Наоборот, могу выразить вам благодарность за то, что сделали за нас эту работу", - сказал Василий Сизиков жителям.

Между тем историей с мостом заинтересовались следственные органы: в региональном СКР началась проверка по факту возможной халатности со стороны должностных лиц Серовской администрации. Следователи опросят местных жителей, чиновников, изучат всю соответствующую документацию и выяснят, обращались ли все-таки горожане к властям с просьбами отремонтировать мост.

Свердловские власти проверят ситуацию с вывозом мусора после жалоб Путину

Напомним, несколько дней назад жители Чкаловского поселка Серовского МО вместе с садоводами самостоятельно заменили деревянный настил на мосту через реку Какву.

За два дня около 70 добровольцев - от детей до стариков - привели в порядок путепровод длиной 60 и шириной шесть метров. На ремонт люди скидывались сами - стройматериалы обошлись в 160 тысяч рублей. Местные жители уже много лет собственными силами поддерживают мост в рабочем состоянии: власти игнорировали объект с середины 90-х годов прошлого века и, даже после того, как мост все-таки перешел на баланс МО, приводить его в порядок не торопились.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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