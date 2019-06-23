Российский самбист Рябов взял "золото" на Европейских играх

Российский самбист Сергей Рябов завоевал "золото" на II Европейских играх, проходящих в Минске.

В весе до 100 кг наш соотечественник по очкам одолел белоруса Андрея Казусенка - 3:1.

Отметим, что за во второй соревновательный день российские самбисты взяли еще две золотые медали. В весовой категории до 52 кг у женщин лучшей стала Диана Рябова, а в весе до 62 кг у мужчин первенствовал Руслан Багдасарян.

Добавим, что в этот день копилка российской сборной также пополнилась двумя серебряными медалями Станислава Скрябина (до 74 кг) и Жанары Кусановой (до 80 кг) и тремя бронзовыми, которые принесли Артем Осипенко (до 100 кг), Яна Костенко (до 60 кг) и Марина Мохнаткина (до 68 кг).