Стрелок Черноусов стал двукратным чемпионом Европейских игр

Первую золотую медаль второго дня Европейских игр российской сборной принесли стрелки. Артем Черноусов стал чемпионом в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров. Для него это уже второе "золото" Минска.

Днем ранее Артем принимал поздравления после успеха в миксте, где он первенствовал в паре с Виталиной Бацарашкиной. Теперь же Черноусов подтвердил уровень в индивидуальном виде программы. Сначала он показал лучший результат в квалификации, выбив 585 очков. В финале россиянин начал не так удачно и какое-то время держался в тени. Но когда пошла борьба на выбывание, и после каждой серии спортсмен с наихудшим результатом вылетал, Черноусов был практически безупречен.

В финальной перестрелке Артем был лучше украинца Олега Омельчука, который остался вторым. Итоговый результат россиянина 241,4 очка, у серебряного призера - 239,6. "Бронзу" завоевал Лаурис Страутманис из Латвии (219,3).

Отметим, это уже десятая золотая медаль российских спортсменов на Европейских играх в Минске. Всего у нашей команды 19 наград и уверенное первое место в общекомандном зачете. Артем Черноусов - первый спортсмен, которому удалось победить на этих Играх дважды.