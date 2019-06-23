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Рубрика: В мире

Трампа "не волнует" мнение ЕС по поводу сделки с Ираном

Текст: Марина Алешина

Президент США Дональд Трамп дал понять, что готов идти до конца в расторжении "ядерной сделки" с Ираном, спасти которую пытаются остальные переговорщики "шестерки" - РФ, Китай и три страны Евросоюза (Франция, Германия, Великобритания). Как заявил республиканец в интервью воскресной программе Meet the Press на телеканале NBC, усилия европейцев в этом направлении его мало интересует.

Трамп пообещал стать лучшим другом Ирана без ядерного оружия

По словам американского главы, Старый свет "хотел сделать на этом большие деньги", очевидно, имея в виду заинтересованность европейских предпринимателей в сохранении бизнеса с Исламской республикой. Заявления Трампа по Ирану, как всегда, были противоречивы: одновременно он сообщил, что "готов к переговорам с иранскими властями без предварительных условий" - при условии, что Тегеран откажется от создания ядерного оружия. При этом в сохранении механизмов мониторинга, гарантирующих мирный характер иранской ядерной программы, Вашингтон не заинтересован. Президент США заявил, что иранцы "наверняка что-то скрывают". Хотя до недавнего времени инспекции МАГАТЭ в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий подтверждали: иранская сторона выполняет взятые на себя обязательства.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Напомним, что 8 мая исполнился год с тех пор, как Вашингтон в одностороннем порядке вышел из СВПД и восстановил национальные санкции в отношении банковского и нефтяного секторов иранской экономики. Тогда иранские власти отвели европейским партнерам 60 дней на то, чтобы получить гарантии защиты своих интересов. В противном случае Иран угрожает, со своей стороны, денонсировать сделку и начать работу над производством урана с высокой степенью обогащения.

Между тем Трамп отметил в интервью NBC, что "не настроен на военный конфликт (с Ираном - прим.РГ), но если дело дойдет до этого, то это будет уничтожение невиданных масштабов".

В мире США В мире Ближний Восток Иран Ядерная программа Ирана Дональд Трамп
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