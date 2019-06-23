Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Видео: в Китае оползень смел с лица Земли автостоянку с десятками машин 08:40
СМИ: Карлос Гон присвоил себе 3 миллиона долларов из фонда Renault 07:24
Renault Arkana. Стоит ли отдавать 1,5 млн рублей за бюджетный BMW X4 22.06.2019
Легендарный внедорожник Lada 4x4 оснастили "автоматом" 22.06.2019
23.06.2019 09:40
Рубрика: Коммерческий транспорт

Украинский "Богдан" снова попытался сделать замену советскому ГАЗ-66

Текст: Евгений Костин

Как сообщает AUTO-Consulting, "Богдан" подготовил замену ГАЗ-66, которые в настоящее время всё ещё используются вооружённым силами Украины. Стоит отметить, что это не первая попытка завода представить военным достойного преемника советскому грузовику.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: КамАЗы проехали по Охотскому морю во время шторма

Новинка Богдан-3355 создана на базе полноприводного Hyundai HD, шасси которого было усилено. Кабина также досталась новинке от "корейца".

Модель имеет снаряжённую массу три тонны и грузоподъёмность порядка двух тонн. В движение грузовик приводится 120-сильным дизелем D4DC объёмом 3.9 литра, который тратит на 100 км пробега около 19 литров топлива. Как отмечает издание, Богдан-3355 очень близок по своим характеристикам к ГАЗ-66. Но по-прежнему не дотягивает?

Дело в том, что "Богдан" уже несколько раз предлагал военным замену советской модели. Например, было создано несколько полноприводных Богдан-33712 на шасси Hyundai, но с кабиной от китайского грузовика JAC. Предложение не устроило вооружённые силы.

МАЗ начал продажи конкурента "ГАЗели"
Как украинский КрАЗ мог стать УАЗом