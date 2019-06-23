Украинский "Богдан" снова попытался сделать замену советскому ГАЗ-66

Украинский завод предложил замену армейскому ГАЗ-66 https://t.co/6dRuShZntk — Валерий (@zibo1668) 22 июня 2019 г.

Как сообщает AUTO-Consulting, "Богдан" подготовил замену ГАЗ-66, которые в настоящее время всё ещё используются вооружённым силами Украины. Стоит отметить, что это не первая попытка завода представить военным достойного преемника советскому грузовику.

Новинка Богдан-3355 создана на базе полноприводного Hyundai HD, шасси которого было усилено. Кабина также досталась новинке от "корейца".

Модель имеет снаряжённую массу три тонны и грузоподъёмность порядка двух тонн. В движение грузовик приводится 120-сильным дизелем D4DC объёмом 3.9 литра, который тратит на 100 км пробега около 19 литров топлива. Как отмечает издание, Богдан-3355 очень близок по своим характеристикам к ГАЗ-66. Но по-прежнему не дотягивает?

Дело в том, что "Богдан" уже несколько раз предлагал военным замену советской модели. Например, было создано несколько полноприводных Богдан-33712 на шасси Hyundai, но с кабиной от китайского грузовика JAC. Предложение не устроило вооружённые силы.