В Кремле рассказали, что в Европе не решились перенять опыт "Прямой линии"

"Прямая линия с Владимиром Путиным" - уникальный во всем мире проект. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 1".

"Расскажу вам любопытную вещь. Где-то в районе 2007 или 2008 года к нам в администрацию приходили из разных европейских стран несколько делегаций, которые просили рассказать, как происходит это уникальное общение в прямом эфире Путина с народом", - пояснил представитель Кремля и сообщил, что европейские страны так в итоге и не решились его перенять.

"Эти делегации, выслушав часовой рассказ, сказали: "Спасибо большое, не думаем, что нам стоит пробовать", - сказал Песков.

Напомним, в четверг, 20 июня Владимир Путин в 17-й раз провел "Прямую линию".