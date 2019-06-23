Валентина Петренко, общественный и политический деятель:

Раньше в нашем законодательстве не было норм, регулирующих вопрос трудоустройства несовершеннолетних детей. Потом они появились и де-юре неплохо работают. Ну а фактически руководители всевозможных предприятий, учреждений и организаций неохотно берут на работу школьников.

Дело в том, что для детей нужно создать специальные условия труда, особое внимание уделить нормам и правилам безопасности. Плюс предоставить неполный рабочий день. Работодателям это невыгодно. Большинство из них скорее возьмут на свободную вакансию мигранта, чем школьника. Уровень ответственности в данном случае гораздо ниже. Да и работать мигрант будет значительно больше, причем за меньшие деньги. Поскольку он будет держаться за свое рабочее место.

Я бы ввела для работодателей, берущих на работу несовершеннолетних детей, какие-то преференции. Тогда бы у школьников, я уверена, появилось больше возможностей для трудоустройства. И это было бы выгодно всем. Ведь на самом деле многие старшеклассники совсем не прочь подработать в летние каникулы. Кто-то хочет помочь родителям, а кто-то, например, копит деньги на какую-то желанную дорогую вещь.

И работодатель не остался бы внакладе. Он получал бы, скажем, некие налоговые льготы и попутно готовил бы для себя новые молодые кадры.

Вообще, неплохо было бы создать на базе различных предприятий и учреждений своего рода факультативные классы, в которых дети могли бы заниматься круглогодично и обучаться азам той или иной профессии. Это опять же было бы выгодно всем. Подростки не страдали бы муками выбора, на кого пойти учиться после школы и где после окончания вуза или колледжа искать работу. А перед работодателями не стояла бы проблема поиска квалифицированных специалистов.

На мой взгляд, дети, конечно, должны приобщаться к труду уже лет с 14. Чтобы понимать, как зарабатываются деньги, понимать их цену. Чтобы социализироваться и становиться более самостоятельными. Ведь родители не будут водить за ручку до пенсии.

Моя дочь с 11 лет работала. Мыла окна в магазинах. Клеила афиши. По собственной инициативе. Я и сама, будучи школьницей, летом всегда подрабатывала в совхозе. Фрукты и ягоды собирала, грядки полола, за телятами ухаживала. Честно скажу, что временами приходилось нелегко. Зато потом как приятно было купить на самостоятельно заработанные деньги красивый белоснежный фартук. Батистовый, а не обычный сатиновый.

Родителям не надо мешать своим детям и подавлять их инициативу. Если ребенок хочет летом поработать - пусть идет. Стоит только проконтролировать, чтобы организация, в которую он устраивается, оформила его по всем правилам и не нарушала бы его права. А то ведь бывают случаи, когда родители говорят: ты что, пойдешь мороженое продавать или письма разносить? Это же непрестижно! Я такой подход считаю в корне неверным. Для школьника любой труд полезен.