Видео: в Китае оползень смел с лица Земли автостоянку с десятками машин

Человечество непрерывно тужится, что-то всё время изобретает, усовершенствует, улучшает, пытается превзойти само себя, но природа, когда захочет, одним легким движением делит на ноль все достижения и победы хомо сапиенса. Мы со всеми своими новейшими техническими разработками так же беспомощны перед лицом разбушевавшейся стихии, как и дикари каменного века.

В Китае сошедший с горы оползень смыл импровизированную автостоянку с несколькими десятками машин, малотоннажных грузовиков и мотоциклов, не обращая внимания на легонький заборчик и запрещающие знаки. Пара секунд - и не осталось никаких следов человека.

Были ли в салонах машин люди и смогли ли они спастись от многотонной массы грязи, камней и воды - по ролику понять сложно.