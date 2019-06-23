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23.06.2019 08:40
Рубрика: Видео

Видео: в Китае оползень смел с лица Земли автостоянку с десятками машин

Текст: Вадим Давыденко

Человечество непрерывно тужится, что-то всё время изобретает, усовершенствует, улучшает, пытается превзойти само себя, но природа, когда захочет, одним легким движением делит на ноль все достижения и победы хомо сапиенса. Мы со всеми своими новейшими техническими разработками так же беспомощны перед лицом разбушевавшейся стихии, как и дикари каменного века.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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В Китае сошедший с горы оползень смыл импровизированную автостоянку с несколькими десятками машин, малотоннажных грузовиков и мотоциклов, не обращая внимания на легонький заборчик и запрещающие знаки. Пара секунд - и не осталось никаких следов человека.

Были ли в салонах машин люди и смогли ли они спастись от многотонной массы грязи, камней и воды - по ролику понять сложно.

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#видео #авто