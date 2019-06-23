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23.06.2019 12:18
Рубрика: Видео

Видео: в Таиланде водитель на полном ходу выпал из автобуса

Текст: Вадим Давыденко

Восстание машин, о котором человечество предупреждала Сара Коннор, давно уже произошло, пусть не одновременно и кроваво, но зато по всему миру, почти в каждом доме. Люди стараются этого не замечать, не видя за отдельными эксцессами общую картину. 

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Электрофены то жгут волосы своих владелиц, то бьют их током. Смартфоны то отказываются снимать в нужное время и в нужном месте эффектные селфи, то сами собой рассылают всему контакт-листу интимные фото своих хозяев. А автомобили и автобусы регулярно вытворяют такое, что ни всякий инспектор ДПС поверит.

В Таиланде на крутом горном серпантине водитель автобуса внезапно выпал из салона. Без посторонней помощи. К счастью, упал он сразу на левую обочину, а не под колеса встречному транспорту.

Оставшийся без человеческого управления автобус сам закрыл дверь, прошел поворот, слегка чиркнув левой фарой по отбойнику и спокойно врезался в поднимающийся вверх по дороге. Подозревать некого. Виноват, однозначно, сам автобус.

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