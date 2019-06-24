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24.06.2019 00:18
Рубрика: Спорт

Аргентина избежала провала на Кубке Америки

Текст: Максим Домчев

Сборная Аргентины обыграла Катар в последнем матче группового раунда Кубка Америки и вышла в четвертьфинал турнира. Другим участником 1/4 финала стала команда Колумбии.

Фото: REUTERS/DIEGO VARA Фото: REUTERS/DIEGO VARA
Фото: REUTERS/DIEGO VARA
Фото: REUTERS/Paulo Whitaker
Уругвай не смог победить Японию на Кубке Америки по футболу

На Кубке Америки определились еще два участника стадии четвертьфинала. В группе C заранее обеспечили себе участие в плей-офф колумбийцы, а за второе место вели борьбу сразу три сборных - Парагвай, Катар и Аргентина. Две последние команды играли друг против друга.

У аргентинцев не было иного выхода, кроме как играть на победу. В возможность полного провала своей команды не верил Лионель Месси. "Было бы безумием не выйти из группы. Нам нужно продолжать искать способы улучшить игру. На это почти нет времени, мы должны победить в следующем матче, если хотим пройти дальше", - цитирует Месси TNT Sports.

Фото: REUTERS/Washington Alves
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А вот бывший игрок сборной Аргентины сделал предложение, как добиться нужного результата. "Как мне кажется, сборной пора бы отдохнуть от Месси. Как по мне, нет ничего плохого в том, чтобы пока не вызывать его в сборную и посмотреть на молодых игроков", - приводит слова Кемпеса A Bola.

И все же тренерский штаб аргентинской команды решил не идти на такие решительные шаги. Месси вышел в стартовом составе, а Аргентине удалось быстро открыть счет. После чудовищной ошибки игрока катарской команды Лаутаро Мартинес был безжалостен.

Во втором тайме окончательный результат встречи установил Пауло Дибала, который по труднообъяснимым причинам больше времени проводит не на поле, а на скамейке для запасных. В итоге Аргентина отпраздновала победу и получила право сыграть в четвертьфинале. Хотя игра команды по-прежнему далека от идеальной.

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Колумбия полурезервным составом не оставила шансов Парагваю. Гол Густаво Куэльяра стал в этой встрече единственным. Парагвай остался третьим, но шансов попасть в четвертьфинал у этой команды не так много.

Парагвайцев устраивает ничья в матче Эквадор - Япония. Любой другой результат выводит в плей-офф победителя этого матча.

Спорт Футбол
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