Розыгрыш Кубка Америки грозит ознаменоваться первой громкой сенсацией уже этим вечером. Записной фаворит любого турнира, сборная Аргентины, рискует покинуть соревнования уже на стадии группового этапа. Даже щадящая формула выхода в четвертьфинал может не спасти финалистов ЧМ-2014 от позора.

Перед заключительной игрой в группе B аргентинцы набрали всего один балл. В первом круге Месси и компания попали под Колумбию, обладающую почти таким же звездным составом как и Аргентина. Безыдейность в атаке дополнилась обреченностью в обороне. Итогом стало поражение 0:2 - колумбийцы ожидаемо отдали мяч сопернику и дважды воспользовались шансами на контратаках.

Во второй игре пришлось взламывать вязкую оборону Парагвая. Главный тренер Аргентины Лионель Скалони выпустил в пару к Месси в атаку Лаутаро Мартинеса, оставив в запасе Серхио Агуэро. Ни к чему интересному это не привело, парагвайцы открыли счет, а аргентинцы снова провалились в созидании. От провала их сначала спас Месси, реализовавший пенальти, а затем и вратарь Франко Армани, потащивший парагвайский удар с 11-метровой отметки.

Сегодня судьба Аргентины будет решаться в игре против Катара. Хозяева следующего мирового первенства оказались на удивление крепкой командой. Они смогли уйти с 0:2 против Парагвая и почти удержали ничью в матче с Колумбией. Понятно, что Аргентина будет играть первым номером, но с учетом непонятной обороны, Катар обязательно получит свои шансы.

Регламент турнира таков, что даже победа не гарантирует Аргентине выход в 1/4 финала. Сейчас 12 команд разбиты на три группы. Дальше проходят 1-2 места, а также две лучшие команды, занявшие 3 место. В группе A на третьем место идут перуанцы, набравшие 4 очка, в группе B Катар обходит Аргентину по разнице мячей, а в группе С третью строчку с одним баллом занимают японцы. Так уж вышло, что третья команда из группы B или C попадет в четвертьфинале на хозяев турнира из Бразилии. Вполне возможно, что ей все-таки станет и Аргентина.

Онлайн-трансляция матча Катар - Аргентина начнется в 22:00 мск, не пропустите!