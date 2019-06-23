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23.06.2019 13:55
Рубрика: Спорт

Онлайн-трансляция матча Кубка Америки Катар - Аргентина

Текст: Никита Лашкул

Розыгрыш Кубка Америки грозит ознаменоваться первой громкой сенсацией уже этим вечером. Записной фаворит любого турнира, сборная Аргентины, рискует покинуть соревнования уже на стадии группового этапа. Даже щадящая формула выхода в четвертьфинал может не спасти финалистов ЧМ-2014 от позора.

Перед заключительной игрой в группе B аргентинцы набрали всего один балл. В первом круге Месси и компания попали под Колумбию, обладающую почти таким же звездным составом как и Аргентина. Безыдейность в атаке дополнилась обреченностью в обороне. Итогом стало поражение 0:2 - колумбийцы ожидаемо отдали мяч сопернику и дважды воспользовались шансами на контратаках.

Фото: REUTERS/Paulo Whitaker
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Во второй игре пришлось взламывать вязкую оборону Парагвая. Главный тренер Аргентины Лионель Скалони выпустил в пару к Месси в атаку Лаутаро Мартинеса, оставив в запасе Серхио Агуэро. Ни к чему интересному это не привело, парагвайцы открыли счет, а аргентинцы снова провалились в созидании. От провала их сначала спас Месси, реализовавший пенальти, а затем и вратарь Франко Армани, потащивший парагвайский удар с 11-метровой отметки.

Сегодня судьба Аргентины будет решаться в игре против Катара. Хозяева следующего мирового первенства оказались на удивление крепкой командой. Они смогли уйти с 0:2 против Парагвая и почти удержали ничью в матче с Колумбией. Понятно, что Аргентина будет играть первым номером, но с учетом непонятной обороны, Катар обязательно получит свои шансы.

Регламент турнира таков, что даже победа не гарантирует Аргентине выход в 1/4 финала. Сейчас 12 команд разбиты на три группы. Дальше проходят 1-2 места, а также две лучшие команды, занявшие 3 место. В группе A на третьем место идут перуанцы, набравшие 4 очка, в группе B Катар обходит Аргентину по разнице мячей, а в группе С третью строчку с одним баллом занимают японцы. Так уж вышло, что третья команда из группы B или C попадет в четвертьфинале на хозяев турнира из Бразилии. Вполне возможно, что ей все-таки станет и Аргентина.

Онлайн-трансляция матча Катар - Аргентина начнется в 22:00 мск, не пропустите!

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