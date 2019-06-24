"Барселона" опубликовала видео в честь дня рождения Месси

We've watched you grow up.

We've chanted your name.

✨ THE GREATEST ✨



Happy birthday, Leo #Messi! pic.twitter.com/oR66PAnBc2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) 24 июня 2019 г.

"Барселона" трогательно поздравила своего лидера Лионеля Месси с 32-летием. Пресс-служба клуба опубликовала ролик с пятью лучшими голами футболиста за "сине-гранатовых".

"Мы смотрели, как ты взрослеешь, и скандировали твое имя", - говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Напомним, Месси является воспитанником "Барселоны" и выступает за основную команду с 2003 года. С тех пор он провел за каталонцев 687 матчей, забил 603 года. Вместе с "Барсой" Лионель завоевал 34 трофея, в том числе десять раз побеждал в Примере и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

Лучшим подарком для Месси стало бы возвращение в "Барселону" Неймара. Но тут пока вопросов больше чем ответов. И состоится ли этот трансфер - большой вопрос.