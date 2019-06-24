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Рубрика: Власть

Время против правил

Чем рискует, садясь за руль, пьяный водитель с просроченными правами?
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(7893)
Вопрос, вынесенный в начало этого материала, вполне справедливо кажется, на первый взгляд, абсурдным. Однако ответ на него представляется абсурдным вдвойне: ничем. Но это так и сесть.
Даже пьяного водителя, у которого истек срок действия удостоверения, невозможно лишить прав. Фото: andrija nikolic / istockphoto Даже пьяного водителя, у которого истек срок действия удостоверения, невозможно лишить прав. Фото: andrija nikolic / istockphoto
Даже пьяного водителя, у которого истек срок действия удостоверения, невозможно лишить прав. Фото: andrija nikolic / istockphoto

Судя по положениям действующего Кодекса об административных правонарушениях, водителя нельзя лишить прав, если он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, в случае, когда у него истек срок водительского удостоверения или он лишен прав на время, например, за проезд на красный свет.

Этот правовой казус обозначился в ходе разбирательства дела о пьяном вождении, которое оказалось настолько необычным, что дошло до Верховного суда.

Если срок действия водительского удостоверения истек, то у автомобилиста нет права на управление, а значит, и лишать его нечего

И высокий суд такое положение дел посчитал правильным. Эта позиция была обозначена даже в проекте соответствующего постановления Пленума ВС. Та же норма содержится и в действующей редакции постановления Пленума .

А теперь, о самом деле. Некий водитель попался в руки сотрудников ГИБДД за управление в нетрезвом виде почти в три ночи 5 февраля 2017 года в Иркутской области. Все оформили почти как положено и направили дело в суд.

Мировой судья назначил нарушителю наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав на полтора года. Однако судья не учел, что на момент совершения правонарушения у водителя истек срок действия водительского удостоверения. Причем, как поясняет защитник водителя Илья Соловьев, это обстоятельство мировому судье было известно. Если срок действия водительского удостоверения истек, то у автомобилиста нет права на управление, а значит, и лишать его нечего.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Для привлечения к ответственности таких водителей есть другие статьи КоАП. Например, в данной ситуации часть 3 статьи 12.8, которая предусматривает ответственность за управление в нетрезвом виде человеком без прав или лишенным такого права, если это не уголовный состав, в виде ареста от 10 до 15 суток. Или штрафа в 30 тысяч рублей, если арест не может быть применим.

Поясним, что за повторное управление в нетрезвом виде грозит статья Уголовного кодекса. Но прав можно лишиться не только за управление в нетрезвом виде, но и за движение по встречной полосе либо за повторный проезд на красный свет. Так вот, в подобных случаях к гражданину, лишенному прав, должна применяться часть 3 статьи 12.8. Равно как и в случаях, когда истек срок действия водительского удостоверения. Ведь когда он истекает, то, согласно Закону "О безопасности дорожного движения", прекращается и право управления.

Однако областной суд эти доводы не учел. Он отметил, что защитник неверно понимает правовые нормы и составы административных правонарушений, предусмотренные частью 1 и частью 3 статьи 12.8 КоАП.

Так как арест считается более суровым наказанием, чем лишение прав, то Верховный суд прекратил производство по делу

А вот Верховный суд с таким решением не согласился. Он подтвердил правоту защитника, указав, что поскольку водитель на момент совершения нарушения не имел права управления, то и лишать его нечего. В данном случае его действия должны быть квалифицированы по части 3 статьи 12.8 КоАП. И вот тут наступает самое интересное. Так как эта статья предусматривает более суровое наказание, чем вынесенное ранее, то переквалифицировать действия водителя нельзя, поскольку это повлечет ухудшение его положения. А поэтому Верховный суд принял решение отменить решения нижестоящих судов и прекратить производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

По мнению высокого суда, арест на 15 суток - более суровое наказание, чем лишение прав на полтора года и штраф 30 тысяч рублей.

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Однако практика показывает, что многие лихачи довольно легко относятся к такому наказанию, как арест. Именно по этой причине потребовалось вводить уголовную ответственность за повторное управление в нетрезвом виде или повторный отказ от медосвидетельствования. И, надо сказать, многие водители поменяли бы лишение прав на полтора года на арест на 15 суток. И такая лазейка в законодательстве осталась. Но только для тех, у кого истек срок действия водительского удостоверения.

Правда, стоит напомнить, что часть 1 статьи 12.7 КоАП предусматривает наказание за управление автомобилем без прав в виде штрафа от 5 до 15 тысяч рублей. А вот за управление автомобилем человеком, лишенным прав, ему будет грозить в соответствии с частью 2 статьи 12.7 КоАП штраф 30 тысяч либо арест до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов.

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