Депутаты предлагают отменить наказание за затемнение стекол машины

С неожиданным и довольно революционным решением выступила группа депутатов Госдумы. Они предлагают отменить штраф за тонировку стекол.

Предлагается признать утратившей силу часть 3.1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, по которой управление машиной с тонировкой влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

Наглухо затонированные машины у многих вызывают опасение. Кто его знает, что находится там внутри?

По мнению одного из авторов этого проекта, главы Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, тонирование стекол в автомобиле - это международная практика, поскольку позволяет сделать автомобиль не только комфортным, но и безопасным: "Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу".

По мнению первого заместителя главы Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова, чтобы отменять такой штраф, надо сначала внести изменение в международный закон. А именно в технический регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств, в котором четко прописано, что светопропускаемость лобового и передних боковых стекол должна быть не ниже 70 процентов. Если в странах Таможенного союза с этим согласятся, то можно и наше законодательство менять.

Как отметил один из ведущих защитников прав автомобилистов Петр Шкуматов, тонировать лобовое стекло категорически нельзя. Но можно допустить тонировку боковых стекол.

А автообозреватель "Вести FM" Игорь Моржаретто считает, что у нас не самые драконовские меры за тонировку. В Азербайджане, Грузии или Арабских Эмиратах затонированный автомобиль будет отправлен на штрафстоянку. А наглухо затонированные машины у многих вызывают опасение. Кто его знает, что там внутри?