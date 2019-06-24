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24.06.2019 21:09
Рубрика: Административное право

Важен верный тон

Депутаты предлагают отменить наказание за затемнение стекол машины
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 135 (7893)
С неожиданным и довольно революционным решением выступила группа депутатов Госдумы. Они предлагают отменить штраф за тонировку стекол.
Принудить водителей сдирать тонировку удалось только после применения статьи за неисполнение требования инспектора. Фото: Павел Смертин / ТАСС Принудить водителей сдирать тонировку удалось только после применения статьи за неисполнение требования инспектора. Фото: Павел Смертин / ТАСС
Принудить водителей сдирать тонировку удалось только после применения статьи за неисполнение требования инспектора. Фото: Павел Смертин / ТАСС

Предлагается признать утратившей силу часть 3.1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, по которой управление машиной с тонировкой влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

Наглухо затонированные машины у многих вызывают опасение. Кто его знает, что находится там внутри?

По мнению одного из авторов этого проекта, главы Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, тонирование стекол в автомобиле - это международная практика, поскольку позволяет сделать автомобиль не только комфортным, но и безопасным: "Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу".

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По мнению первого заместителя главы Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова, чтобы отменять такой штраф, надо сначала внести изменение в международный закон. А именно в технический регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств, в котором четко прописано, что светопропускаемость лобового и передних боковых стекол должна быть не ниже 70 процентов. Если в странах Таможенного союза с этим согласятся, то можно и наше законодательство менять.

Как отметил один из ведущих защитников прав автомобилистов Петр Шкуматов, тонировать лобовое стекло категорически нельзя. Но можно допустить тонировку боковых стекол.

А автообозреватель "Вести FM" Игорь Моржаретто считает, что у нас не самые драконовские меры за тонировку. В Азербайджане, Грузии или Арабских Эмиратах затонированный автомобиль будет отправлен на штрафстоянку. А наглухо затонированные машины у многих вызывают опасение. Кто его знает, что там внутри?