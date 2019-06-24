"Дмитрий Донской" примет экзамены у "Князя Владимира" и "Казани"

Сообщать заранее о намеченном выходе в море у подводников не принято. А вот когда корабль вернется или объявят о выходе официально, кое-какие подробности можно и приоткрыть…

Пресс-служба Западного военного округа распространила сообщение о первом в этом году выходе в море тяжелого атомного подводного крейсера "Дмитрий Донской", который приписан сейчас к БелВМБ и базируется в Северодвинске - по соседству со строящимися и ремонтируемыми кораблями. "В течение нескольких дней экипаж подводной лодки отрабатывал маневрирование и отдельные элементы задачи курса боевой подготовки подводных лодок в полигонах Северного флота в Белом море, - говорится в официальном сообщении. - В ходе маневров были проведены испытания механизмов, комплексов и систем корабля, а также замеры максимальной скорости подводного и надводного хода". Кроме того крейсер успешно отработал погружение на глубину 200 метров и подводное маневрирование.

Получив сообщение, мы искренне порадовались за экипаж "Дмитрия Донского", на борту которого журналистам "Российской газеты" удалось недавно побывать. В тот день нам позволили запечатлеть на видео и фото отдельные моменты из повседневной службы и кое-что узнать об особенностях самого корабля.

Приключения в прочном корпусе

Командир подводной лодки капитан 1-го ранга Олег Цыбин пригласил журналистов в центральный пост, где в нашем присутствии сыграли учебную тревогу по проверке оружия и технических средств. Там же Олег Геннадьевич со смущенной улыбкой извинился, что гостям в экипаже рады, но плановых мероприятий отменить не могут: скоро в море, поэтому экипаж почти в полном составе на борту, занят делом на боевых постах. И предложил на выбор: чай-кофе в кают-компании или тур по кораблю. Мы выбрали второе, но попросили что-нибудь на десерт.

Старший помощник командира капитан 2-го ранга Алексей Дунчевский, который знает на "Дмитрии Донском" всех и все, как и положено старпому, за считанные минуты объяснил и показал изнутри, почему подводные лодки 941-го проекта сравнивают с катамаранами, хотя снаружи корабля об этом ничто, кроме двух винтов в корме, не напоминает.

Показать свое заведование - так, чтоб можно было прислониться к "Булаве" - командир ракетной БЧ-2 капитан 2-го ранга Сергей Подколзин нам при всем желании не мог: все двадцать стартовых шахт на этих подлодках находятся между двумя прочными корпусами. Потому и катамаран!

Зато командир дивизиона живучести (это в составе электромеханической боевой части, БЧ-5) капитан 3-го ранга Александр Трофимов без труда продемонстрировал все индивидуальные и коллективные средства спасения, которые есть на "Дмитрии Донском". У каждого, от мичмана до командира АПЛ, на ремне через плечо всегда с собой должен быть ПДА - переносной дыхательный аппарат. На штатных местах и тоже для каждого - ИП-6 (изолирующий противогаз), ИДА-59М (индивидуальные дыхательный аппарат). А еще коллективные средства - ШДА (шланговый дыхательный аппарат) с системой защищенных воздухопроводов по всем обитаемым отсекам и две ВСК (всплывающие спасательные камеры) - в ограждении выдвижных устройств, каждая над своим прочным корпусом.

По команде КДЖ Трофимова двое его подчиненных - командир восьмого отсека старший мичман Сагид Салимов и мичман Александр Лазарев у нас на глазах боролись с поступлением воды в прочный корпус. И они, и наш оператор за эти 15-20 минут в тесном трюме с аварийным освещением взмокли основательно, хотя воды "по пайолы" мы приняли лишь условно…

На десерт, как и просили, было упражнение "Оранжевый пингвин". Старший мичман Михаил Битюгов показал, как можно всего за 35 секунд облачиться в ГТКС - гидротермокостюм спасательный, а один из нас пытался этот рекорд побить. И что удивительно - почти удалось, причем с первой попытки!

Одной ракетой связаны

Напомним: тяжелый атомный подводный крейсер стратегического назначения (ТАПРК СН), в 2002 году получивший наименование "Дмитрий Донской", был заложен в стапельном цехе Севмаша 30 июня 1976 года под заводским номером 711 и строился как головной ракетоносец третьего поколения по проекту 941 "Акула" санкт-петербургского (а тогда еще - ленинградского) конструкторского бюро "Рубин".

В сентябре 1980-го спущен на воду, а с 29 декабря 1981 года, имея тактический номер ТК-208, нес службу в составе Северного флота и базировался в Западной Лице. В 1983-1984 годах на этом корабле под командованием капитана 1-го ранга А. В. Ольховикова производилась пробная эксплуатация ракетного комплекса Д-19 - с первой на нашем подводном флоте серийной твердотопливной ракетой Р-39 (по международной классификации - РСМ-52).

В августе 1988 года на ТК-208 проходили испытания по программам "Грунт" и "Россыпь". Тогда впервые на атомной подводной лодке была отработана техника и тактика покладки ее на грунт (морское дно) - с тем, чтобы из такого положения произвести пуск находящихся на борту межконтинентальных баллистических ракет.

Через десять лет после спуска на воду головной корабль был возвращен в тот же стапельный цех Севмаша - для заводского ремонта и модернизации. Работы, начатые по проекту 941У, в 1991 году были остановлены из-за нехватки средств и организационных проблем, возникших при создании нового ракетного комплекса.

Продвижения не было почти пять лет. И только в 1996-м, одновременно с закладкой подводного крейсера "Юрий Долгорукий", головного в линейке кораблей проекта 955 "Борей", возобновились работы на том участке стапеля, где ожидал своей участии ТК-208. Обновленный и переоборудованный по уточненному проекту 941УМ для испытаний нового ракетного комплекса "Булава", он был спущен на воду и обрел, по сути, второе рождение в 2002 году.

26 июля того же года, в канун Дня ВМФ, повторно введен в состав Северного флота, а седьмого октября получил наименование "Дмитрий Донской".

И уже под этим именем сделал то, ради чего был заново рожден - обеспечил полный цикл бросковых, летно-конструкторских и государственных испытаний новой морской ракеты, созданной в Московском институте теплотехники (МИТ). В результате чего ракетный комплекс "Булава" в 2010 году был принят на вооружение.

Остров "Донской" рядом всегда

С 2011 года в судьбе "Дмитрия Донского" и его экипажа начался новый этап - главной задачей стало обеспечение испытаний вновь построенных кораблей и тех, что сдаются после заводского ремонта с модернизацией. А попутно решались и решаются другие задачи в интересах ВМФ, Минобороны, проектно-конструкторских организаций.

В декабре 2011 года ТК-208, выполняя задачу корабля-конвоира подводного крейсера К-535 "Юрий Долгорукий", обеспечил залповую стрельбу баллистическими ракетами "Булава". По признанию членов экипажа, это было незабываемое и грандиозное зрелище: после шести лет испытаний той же ракеты на "Дмитрии Долгоруком" из подводного положения смогли своими глазами увидеть выход морской баллистической ракеты из-под воды и ее полет.

В 2012-2014 годах они же обеспечивали ходовые и государственные испытания для идущих вслед за "Юрием Долгоруким" ракетоносцев "Александр Невский", "Владимир Мономах", многоцелевой АПЛ "Северодвинск" (проект 885 "Ясень"). Во время таких выходов проводились замеры полей, определение маневренных элементов, погружения на глубину 220 метров, отрабатывалось взаимодействие с другими кораблями и практические задачи, включая торпедные стрельбы и выставление приборов гидроакустического противодействия.

В ноябре и декабре 2016 года корабль выходил в море для обеспечения испытаний крейсера "Маршал Устинов" и АПЛ "Подмосковье", а также заводских и государственных ходовых испытаний фрегата "Адмирал Горшков".

А летом 2017-го "Дмитрий Донской" в составе группы кораблей совершил переход с Северного флота на Балтийский и первым среди атомных подводных ракетоносцев стал участником Главного военно-морского парада на Кронштадтском рейде

На лето-осень нынешнего года у экипажа задача не такая публичная и яркая, как было в 2017-м, но ничуть не менее ответственная, если принять во внимание сдаточные программы Севмаша и "Звездочки".

Как стало известно "РГ", для продолжения ходовых испытаний в Белое море уже вышел сдающийся в этом году "Князь Владимир" - четвертый по счету "Борей" и первый (головной), построенный по модернизированному проекту 955А "Борей-А".

В начале июля, передает ТАСС со ссылкой на главу ОСК Алексея Рахманова, туда же отправится многоцелевая АПЛ "Казань". По ней, как уже сообщалось, возникли вопросы, и чтобы их снять, сдаточной команде совместно с конструкторским бюро, заводом и поставщиками оборудования предстоит поработать этим летом и осенью особенно напряженно.

А значит - не останется без работы и "Дмитрий Донской".