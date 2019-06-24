Экс-хавбек "Спартака" Промес подписал контракт с "Аяксом"

Полуфиналист Лиги чемпионов-2018/19 голландский "Аякс" подписал контракт с атакующим полузащитником "Севильи" Квинси Промесом. Таким образом, голландец в "Спартак" не вернется.

Как сообщает издание De Telegraaf, полузащитник сборной Нидерландов Промес подписал контракт с "Аяксом" на пять лет.

По данным издания, у футболиста было несколько других предложений, но он остановил свой выбор именно на клубе из Амстердама. Любопытно, что после окончания сезона появились разговоры о возможном возвращении игрока в московский "Спартак", однако теперь этот вариант отпал.

Промес играл за "Спартак" с 2014 по 2018 год. С московским клубом он завоевал титул чемпиона России и Суперкубок страны. За "Спартак" он провел 135 матчей, в которых забил 66 голов и отдал 34 результативные передачи. Промес покинул российский клуб в прошлом году и перешел в испанскую "Севилью". По информации СМИ, испанский клуб заплатил за трансфер 21 миллион евро.

В сезоне-2018/19 Промес сыграл в 56 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал 10 результативных передач.

В прошлом сезоне голландец принял участие в 33 матчах испанской Ла Лиги, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами.