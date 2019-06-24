Глава Карнеги-холла рассказал о сложностях судейства музыкальных конкурсов

Конкурс Чайковского выходит на финишную прямую. В Петербурге объявили своих финалистов виолончелисты. Из российских участников на третий тур прошла Анастасия Кобекина, уже второй раз участвующая в конкурсе. Конкуренцию ей составят пять музыкантов из Колумбии, Китая, Южной Кореи, Финляндии и США. В жюри этой номинации - лучшие виолончелисты, представители разных поколений и национальных школ. Возглавляет жюри сэр Клайв Гиллинсон, художественный руководитель и директор легендарного концертного зала Карнеги-холла. "РГ" поговорила с сэром Гиллинсоном о судействе конкурсов, Чайковском и любви русских к музыке.

Прямая речь

Что является самым сложным в работе жюри и непосредственно в оценке конкурсантов?

Клайв Гиллинсон: Сложность в том, что сегодня сами стандарты очень высоки. Нужно задуматься над тем, что вы для себя считаете самым важным - техника, фразировка, качество звучания, понимание музыки, ее интерпретация, эмоциональность... Здесь особую роль играет баланс между этими аспектами. Музыканты такого уровня, как участники конкурса Чайковского, уже не задумываются о технике, и должен быть найден собственный стиль, способность выразить музыку с помощью личного "я". Сложно, когда столько музыкантов показывают одинаково высокий уровень - да, в первом туре немного проще, поскольку все-таки можно отметить тех, кто очевидно превосходит других. Чем дальше, тем труднее.

Оцениваете ли вы участников как виолончелист или как руководитель знаменитейшего концертного зала?

Клайв Гиллинсон: Я был виолончелистом, поэтому, конечно, всегда думаю как виолончелист. Но, наверное, все же несколько иначе, поскольку управляю концертным залом, представляю людей, публику, приходящую на концерты, поэтому стараюсь думать еще и о том, кто сможет захватить ее внимание. В то же время, как виолончелист я могу осознавать, что кто-то в совершенстве владеет техникой исполнения, является прекрасным музыкантом, но не может поразить аудиторию. Тогда я, вероятно, проголосую несколько по-другому, чем тот, кто рассматривает это выступление только с позиции виолончелиста. Так я и принимаю решения - базируясь на этом сочетании, поэтому, наверное, и смотрю на вещи иначе, чем другие члены жюри.

Какие качества необходимы сегодняшнему музыканту для того, чтобы состояться, быть успешным в концертной деятельности?

Клайв Гиллинсон: Этих качеств множество. Конечно, необходим исключительный талант, исключительная самоотдача, страсть. Нужна целостность в том, как вы видите музыку, интерпретируете ее, пытаетесь понять то, что хотел сказать композитор, нужна личность. Но сам я всегда считал, что один из величайших талантов, о котором люди забывают - это смирение с тем, что завтра нужно быть лучше, чем вы есть сегодня. Каждый день. И некоторые люди не понимают этого и не выбирают этот путь. Знаете, все, кого я любил и уважал - такие, как Мстислав Ростропович, - никогда не останавливались в саморазвитии. Он никогда не был полностью доволен сегодняшним днем, поскольку думал о том, как стать лучше в дне завтрашнем. Он никогда не был полностью удовлетворен. Для меня это очень важно. Конечно, у вас может быть талант и множество других качеств, но без этого понимания и, да - смирения с необходимостью работать каждый день и меняться, все остальное не настолько важно. Я слышал многих людей, которые были невероятно талантливы, обладали невероятными умениями, но в какой-то момент они полностью удовлетворялись тем, что имеют. А в тот день, когда вы достигнете полного удовлетворения - всему конец.

Карнеги-Холл открывал Петр Ильич Чайковский в качестве дирижера за пультом Нью-Йоркского симфонического оркестра в 1891 году, а сейчас вы возглавляете жюри конкурса им. Чайковского. Что это имя значит лично для вас?

Клайв Гиллинсон: Действительно многое! Конечно, Чайковский был одним из величайших композиторов мира, но также он является символом России. Наверное, нет ни одной нации в мире, которая бы так любила музыку, как русские. Поэтому когда вы приезжаете на конкурс Чайковского, то сразу замечаете эту страсть к музыке, которая есть у каждого из присутствующих, и видите столько слушателей, и действительно осознаете, что значит музыка для этого народа. Тот факт, что Чайковский - важнейший символ для нации, у которой музыка в крови - очень много значит для меня. Когда Эндрю Карнеги пригласил его открывать Карнеги-холл, Чайковский был самым известным музыкантом того времени, поэтому это приглашение - лучшее, что они могли тогда сделать. Не могу представить, сколько дней или недель заняло у него путешествие в Нью-Йорк. Сейчас, конечно, проще - можно долететь самолетом - но тогда это было колоссальное событие.

Я знаю, что у вас есть русские корни. Чувствуете ли вы связь с русским искусством, русской музыкой?

Клайв Гиллинсон: Конечно, русская культура - настоящая сокровищница. Русская литература, русская музыка многое значат для меня. Может быть, потому, что русские корни у меня в семье есть и с той, и с другой стороны, это родство я определенно чувствую. Я думаю о людях, к которым был близок, об артистах, и двое из них стали центральными фигурами в моей жизни - Слава Ростропович и Валерий Гергиев. И тот, и другой - выдающиеся личности в истории русской музыки. Не знаю, почему чувствую такую близость, но, знаете, есть определенные особенности, связанные со взаимоотношениями в России. Одна из них - невероятная преданность. Русские - преданные люди, дружба очень многое значит для них, это очень глубокое свойство, и это всегда чувствовалось в отношениях со Славой Ростроповичем и Валерием Гергиевым. И, конечно же, абсолютная, глубочайшая любовь к музыке, страсть к музыке - не представляю, откуда это берется.

Справка "РГ"

Сэр Клайв Гиллинсон - музыкант, виолончелист, солист Лондонского симфонического оркестра с 1970, с 1976 - член правления этого коллектива, с 1884 - его генеральный директор. В 2005 принял пост художественного руководителя и исполнительного директора крупнейшего концертного зала легендарного Карнеги-холла.