Министерство внутренних дел не намерено инициировать расширение полномочий сотрудников ГИБДД, а также отменять административное наказание в виде ареста. Об этом в понедельник сообщили в пресс-центре МВД России.

"В ряде средств массовой информации отдельные выступления были освещены фрагментарно и с искажением смысла предложенных для обсуждения докладов. Распространенные в СМИ предложения в части расширения полномочий сотрудников Госавтоинспекции и упразднения отдельных видов административных наказаний не являются официальной позицией МВД", - цитирует ТАСС ответ министерского пресс-центра.

В полицейском ведомстве пояснили, что прозвучавшие на недавно прошедшем форуме научные доклады и суждения носили дискуссионный характер. То есть это не более чем предложения, которые были вынесены на обсуждение, а не подготовленные министерством инициативы.

Речь идет о прошедшей в Москве 20 июня научно-практической конференции, посвященной 45-летию со дня образования Научного центра безопасности дорожного движения МВД России. В мероприятии приняли участие специалисты и эксперты различных ведомств, которые озвучили свое мнение по вопросам совершенствования безопасности дорожного движения.

Некоторые же СМИ преподнесли озвученные предложения как готовые планы к реализации. Самым резонансным, в частности, было предложение разрешить дорожным полицейским самим принимать решения о лишении автолюбителей водительских прав. Сейчас такое решение может вынести только суд. Кроме того было предложено полностью отказаться от такой меры наказания для автолюбителей, как административный арест.

С обоими предложениями на конференции выступил начальник административно-правового управления департамента МВД России Дмитрий Газизов. Он отметил, что в суды в прошлом году было направлено 6,5 млн административных дел, из них от МВД - 4,5 млн. При этом судебный пристав в настоящее время может ограничить право управления автомобилем должника во внесудебном порядке, а инспектор ГИБДД - нет. По мнению Дмитрия Газизова, это несправедливо.

Что же касается ареста, то, по словам офицера МВД, людям приходится стоять в очереди, чтобы отбыть его, так как на всех не хватает мест. При этом 70 процентов арестов назначаются на срок до 3 суток. Газизов считает, что нужно отказаться от ареста вовсе, а ввести превентивное задержание до 48 часов.