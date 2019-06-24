Мао Фудзита: Играть на сцене Московской консерватории - огромное счастье!

XVI Международный конкурс имени Чайковского подошел к финишной прямой: завтра начнется третий тур у пианистов, скрипачей и виолончелистов. Достойным сражения в последнем раунде фортепианное жюри признало семь исполнителей, в том числе и 20-летнего пианиста из Японии Мао Фудзиту. Студент Токийского музыкального колледжа (класс Минору Нодзимы), Фудзита не новичок в конкурсной борьбе. Он лауреат десятка юношеских и взрослых состязаний, а два года назад одержал победу на престижном международном конкурсе имени Клары Хаскил в Швейцарии, получив также три специальных приза. Между тем, очевидно, что вне зависимости от результатов, конкурс Чайковского станет новой ступенью в карьере музыканта. Его выступление на первом туре вызвало шквал восторга и овацию зала, а после второго о нем уверенно заговорили как о безусловном фаворите публики, как это было с Люкой Дебаргом на прошлом конкурсе.

В преддверии финала Мао Фудзита рассказал, почему играть на конкурсе Чайковского было его мечтой, кто его музыкальные кумиры и почему российские поклонники уже успели прозвать его "отцом котов".

Мао, два тура конкурса позади. Каковы Ваши ощущения?

Мао Фудзита: Самое главное - это чувство причастности к богатейшей истории, которой буквально пропитаны стены Большого зала консерватории и которую я ощущаю, что называется, кожей. Для меня огромное счастье выходить на эту сцену.

Как конкурсная атмосфера?

Мао Фудзита: У меня есть запись Владимира Горовица, когда он играл в Большом зале во время своего приезда в Москву. Я много раз пересматривал этот диск и всегда был под впечатлением той воодушевляющей атмосферы, что царила тогда в консерватории. Сейчас же нечто похожее происходит со мной самим, и это что-то невероятное! Можно сказать, что я просто купаюсь в этой атмосфере, чувствуя себя частью такого грандиозного события.

В вашем видеоролике, который вы записали как участник для medici.tv, вы сказали, что участие в конкурсе Чайковского было вашей мечтой. Связано ли это с тем, что вы в какой-то степени продолжаете традиции русской фортепианной школы? Ведь ваш профессор Минору Нодзима учился у знаменитого русского пианиста, профессора Льва Оборина?

Мао Фудзита: Да, безусловно, вы правы. То, что Лев Оборин был преподавателем моего учителя, не могло не повлиять на меня. Но дело не только в этом. Среди пианистов, которые мне очень близки, много тех, чья судьба связана с конкурсом. Это госпожа Уэхара, например (японская пианистка Аяко Уэхара, обладательница первой премии XII конкурса Чайковского 2002 года. - прим. автора). Да что далеко ходить. Григорий Соколов, Михаил Плетнев… Их искусство - это часть меня. И этих гениев миру дал конкурс Чайковского.

На первом туре вы поразили публику своим исполнением сонаты Моцарта. Но после и Шопен, и Чайковский, и Прокофьев звучали органично. Каковы Ваши собственные музыкальные предпочтения?

Мао Фудзита: Моцарт!

Жаль, что на этот раз в программе нет камерного тура, в котором на двух предыдущих конкурсах исполнялись концерты Моцарта…

Мао Фудзита: Ох, нет, что вы! Наоборот, это хорошо (смеется). Выучить столько новых сочинений, держать их в руках несколько месяцев подготовки - это очень, очень тяжело. Программа конкурса Чайковского и без того сложна и требует максимум сил. У меня была возможность сыграть Моцарта в первом туре, я думаю, пока этого достаточно.

Мао, вы - совершенно новая фигура на российской сцене, мы о Вас практически ничего не знаем. Как вы начали заниматься музыкой? Вы из музыкальной семьи?

Мао Фудзита: Нет, мои родители к музыке никакого отношения не имеют. Сам я начал играть в три года. В то время моя старшая сестра уже училась игре на фортепиано, поэтому я как бы шел вслед за ней. Должен признаться, что сестра значительно талантливее меня. Но для того, чтобы добиться действительно впечатляющих результатов ей, к сожалению, не хватило терпения. Музыку она в итоге забросила, а я нет.

Как предпочитаете проводить свободное время, отдыхать?

Мао Фудзита: Люблю книги, читаю достаточно много. Ладно, признаюсь в моей главной слабости: я люблю бейсбол. Сам, конечно, не играю, но активно болею за "свою" команду Yokohama DeNA BayStars.

На вашей странице в Instagram много роскошных породистых котов. Ваши?

Мао Фудзита: Да. Дома у меня три кошки: Вон, Кён и Син. Конечно, заботится о них и ухаживает мама, я ничего не делаю. Но Вон сама выбрала своим хозяином меня (смеется).

Впереди - финал, и я желаю Вам успеха. Что самое трудное для вас будет в последнем раунде?

Мао Фудзита: Третий концерт Рахманинова. Это действительно трудно, но постараюсь не разочаровать всех тех, кто в меня верит.