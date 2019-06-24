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24.06.2019 17:07
Рубрика: Власть

На форум "Развитие парламентаризма" приедут представители из 131 страны

Текст: Татьяна Замахина
Во втором Международном форуме "Развитие парламентаризма", который пройдет в Москве 1-3 июля, по предварительным данным, примут участие около 800 представителей из 131 страны. Парламентарии из Южной Кореи и КНДР также приедут на форум. Об этом журналистам сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Основными темами форума в этом году станут вопросы международной безопасности, цифровой экономики, борьбы с бедностью и неравенством, гуманитарного права, защиты экологии, роли молодежи в развитии парламентаризма.

Фото: Patrick Seeger/EPA
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- В этом году форум будет достаточно масштабным, - рассказал Толстой. - Он будет идти три дня, заключительный день отдельно посвящен теме развития сотрудничества со странами африканского континента.

Он уточнил, что 85 стран-участниц форума будут представлены на уровне официальных парламентских делегаций, из них 37 африканских стран. Кроме того, на форум приедут лидеры многих международных парламентских организаций и союзов.

Помимо председателя Госдумы Вячеслава Володина, в форуме примут участие глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Проводимый по инициативе Госдумы международный форум формирует большой пул друзей России, отметил вице-спикер Госдумы.

Фото: Александр Корольков/РГ
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- Парламентарии съезжаются в Москву для того, чтобы сверить часы, еще раз обсудить совместные законодательные инициативы, поговорить о тех проблемах, которые являются общими для сегодняшней деятельности парламентов, - заявил Толстой.

В рамках мероприятия будет обсуждаться правовое регулирование цифровой экономики, большая дискуссия пройдет и по вызовам, связанным с международной безопасностью, включая информационную компоненту. Обсудят участники и проблему работы межпарламентских институтов, а также законодательные инициативы по борьбе с бедностью и неравенством, вопросы экологии политикой и международного гуманитарного права. Среди тем и проблемы молодежи, для чего к участию в форуме приглашено большое количество молодых депутатов, представителей молодежных международных и партийных организаций.

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- Уверен, что форум станет стержневым не только в международной повестке Госдумы, но и в нашей работе с нарождающимися политическими элитами в десятках стран мира на разных континентах, - отметил со своей стороны глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Председатель Госдумы ранее заявлял, что интерес к форуму растет. Кроме того, он рассказал о тематике парламентской конференции "Россия - Африка". Это законодательное обеспечение торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества России и африканских стран, обмен законотворческим опытом. "Укрепление отношений со странами Африки, в том числе гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества, - один из приоритетов. Развитие межпарламентских отношений должно активизировать взаимодействие между нашими странами", - подчеркнул председатель Государственной Думы.

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