Новая находка на Марсе говорит о возможных признаках жизни

Марсоход NASA Curiosity обнаружил на Марсе высокую концентрацию метана. Это может свидетельствовать о наличии жизни на Красной планете.

Об открытии, которое уже названо "удивительным результатом", говорится на сайте NASA. При этом отмечается, что было обнаружено самое большое количество метана, когда-либо измеренное во время миссии. Объем газа оценивается примерно в 21 миллиардную долю.

"Если вы берете воздух на Марсе, одна миллиардная часть объема воздуха составляет метан", - поясняется в материале NASA.

Результаты, полученные с помощью лазерного спектрометра, называются захватывающими, поскольку важным источником метана на Земле является микробная жизнь. Однако специалисты уточняют, что этот газ может также выделяться и в процессе "взаимодействия между камнями и водой".

"Мы не можем определить, является ли источник метана биологическим или геологическим, древним или современным", - отмечает сотрудник NASA Пол Махаффи.

Также пока не удалось определить, образуется ли метан в районе марсианского кратера Гейл, где он был обнаружен, или в другом месте на планете.

Ранее Curiosity обнаруживал лишь фоновый уровень метана.