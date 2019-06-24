Патрушев и Нетаньяху обсудили сотрудничество в противодействии терроризму

В Израиле во вторник прошли переговоры секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

Перед началом встречи Патрушев напомнил, что российская делегация находится в Израиле по поручению Владимира Путина (ранее премьер Нетаньху и президент РФ договорились об этом). Секретарь Совбеза сообщил, что собирается обсудить со своими коллегами из Израиля и США вопросы внутриполитического урегулирования в Сирии, уничтожение оставшихся террористов и восстановление этой страны.

"Мы уделяем серьезное внимание обеспечению безопасности Израиля. Для того, чтобы решить эту задачу на практике, необходимо вернуть мир и стабильность в регион, в том числе на сирийскую территорию", - сказал Патрушев.

Как признался секретарь Совбеза, Россия занимается обеспечением безопасности Израиля, в том числе потому что на его территории проживает около двух миллионов русскоязычных граждан, которые близки нам", - признался Патрушев.

В свою очередь Беньямин Нетаньяху сказал Патрушеву, что "наша общая задача" - провести успешно переговоры с американской стороной, чтобы дать нужный ответ существующим вызовам в нашем непростом регионе.

При этом он назвал очень хорошими сложившиеся связи между совбезами двух стран. Также, по его словам, существующее сотрудничество в области обороны между Россией и Израилем уже создало фактор безопасности и позитивно влияет на ситуацию в регионе.

Нетаньяху еще раз передал благодарность Владимиру Путину за те гуманитарные шаги, которые Россия предприняла по поиску и возвращению останков израильских солдат из Сирии.

Что касается запланированной на вторник трехсторонней встречи на высоком уровне, то секретарь СБ РФ выразил надежду, что она даст позитивные импульсы и станет основой для рабочих контактов между заинтересованными министерствами и ведомствами для обеспечения мира и безопасности в регионе.

По словам Патрушева, со своими коллегами на переговорах он планирует сосредоточиться на тех шагах, которые необходимо предпринять для достижения цели, в том числе внутриполитического урегулирования, уничтожения оставшихся террористов, гуманитарного содействия и социально-экономического восстановления Сирии.

Ожидается встреча Николая Патрушева и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, которая, предположительно, продлится минимум три часа.