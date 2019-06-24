Патрушев прибыл в Тель-Авив на переговоры с коллегами из США и Израиля

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прилетел в Израиль на двухдневные трехсторонние переговоры Россия - США - Израиль. В Тель-Авиве аэропорту Бен Гурион его встретил глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат.

В ближайший час должна состояться встреча Патрушева с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. После этого пройдут двусторонние переговоры с Бен-Шаббатом. И на вечер - после 16:00 - запланирована встреча с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Основная тема переговоров - сирийское урегулирование.