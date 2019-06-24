Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 267 г. Москва "Об утверждении форм документов, идентифицирующих транспортное средство, и требований к ним"

Зарегистрирован в Минюсте РФ 17 июня 2019 г.

Регистрационный N 54939

В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 283-Ф3 "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"1 - приказываю:

1. Утвердить:

1.1. Форму паспорта транспортного средства (приложение N 1).

1.2. Форму свидетельства о регистрации транспортного средства (приложение N 2).

1.3. Требования к паспорту транспортного средства (приложение N 3).

1.4. Требования к свидетельству о регистрации транспортного средства (приложение N 4).

2. Руководителям (начальникам) территориальных органов МВД России, организаций и подразделений, созданных для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на МВД России, организовать изучение настоящего приказа сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, государственными гражданскими служащими и работниками системы МВД России и обеспечить реализацию его положений.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 ноября 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковника полиции А.В. Горового.

Министр генерал полиции Российской Федерации В. Колокольцев

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5076.

Требования к паспорту транспортного средства

1. Паспорт транспортного средства1 изготавливается на бумажной основе и представляет собой один лист размером 297 х 210 мм, имеющий лицевую и оборотную стороны, относится к печатной специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении, имеет учетный номер, а также полиграфические защитные элементы с установленным уровнем защиты от подделки2.

2. Оформление паспорта производится подразделениями Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, на которые возложены обязанности по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним3, взамен утраченных, пришедших в негодность, а также при невозможности их дальнейшего использования вследствие заполнения всех реквизитов об изменении собственников транспортного средства по заявлению собственника транспортного средства при совершении регистрационных действий в отношении транспортного средства.

Оформление паспорта осуществляется путем заполнения его соответствующих строк и разделов с использованием принтера электронно-вычислительной машины (за исключением лазерного) или иного печатающего устройства.

Все записи в паспорте, за исключением марки и (или) модели (коммерческого наименования) транспортного средства, идентификационного номера транспортного средства либо идентификационного номера основного компонента транспортного средства, номеров шасси, кузова (кабины, прицепа), а также модели (типа) двигателя, выполняются на русском языке.

3. Текст, вносимый в паспорт, должен быть воспроизведен разборчиво. Фамилии, имена и отчества (при наличии) физических лиц не должны содержать сокращений. При недостатке поля, выделенного для внесения сведений о наименовании юридического лица, адресах места нахождения юридического лица, места жительства индивидуального предпринимателя, а также места жительства (пребывания) физического лица должны использоваться общепринятые сокращения. Допускается указывать сокращенное наименование юридического лица в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц.

4. При написании названий субъектов Российской Федерации применяются следующие сокращения: республика - респ., край - кр., область - обл., автономная область - авт. обл., автономный округ - авт. окр., г. Санкт-Петербург - г. С.-Петербург.

5. Числовые значения всех реквизитов указываются арабскими цифрами.

6. Сведения о датах в соответствующих разделах указываются в следующем формате: число, месяц, год (чч.мм.гггг).

7. Заполнение соответствующих строк и разделов бланка паспорта осуществляется на основании сведений, содержащихся в паспортах, взамен которых они оформляются, а также в используемом органами внутренних дел специальном программном обеспечении федеральной информационной системы Госавтоинспекции4.

При отсутствии значений каких-либо реквизитов или при невозможности их установить в соответствующих полях делается запись "отсутствует". Внесение иных записей, знаков или символов либо оставление значений реквизитов незаполненными не допускается.

Не допускаются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и цифры, а также проставление в строках бланка паспорта прочерков. Производимые записи и подписи заверяются оттисками печатей (при их наличии) с четко различимыми реквизитами.

При ошибочном заполнении реквизитов паспорта организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговлю транспортными средствами, а также подразделениями Госавтоинспекции, производящими внесение изменений в паспорта при совершении регистрационных действий в отношении транспортного средства, необходимые изменения и дополнения вносятся в раздел "Особые отметки" соответствующими должностными лицами.

Каждое изменение (исправление) и дополнение должно быть заверено подписью должностного лица и оттиском печати (при наличии) соответствующей организации (индивидуального предпринимателя, подразделения Госавтоинспекции).

При ошибочном заполнении реквизитов паспорта физическими лицами на основании заключенных договоров (соглашений) о переходе (изменении) права собственности необходимые изменения и дополнения вносятся в раздел "Особые отметки" собственниками транспортных средств.

Изменения (исправления), вносимые собственниками транспортных средств из числа физических лиц, заверяются их подписями (прежнего и настоящего собственника транспортного средства).

8. В строке "1. Идентификационный номер (VIN)" указывается комбинация цифровых и (или) буквенных обозначений, присваиваемая изготовителем транспортному средству или его основным компонентам в целях идентификации транспортного средства или его основных компонентов, в качестве которых могут быть использованы арабские цифры и буквы латинского алфавита.

9. В строке "2. Марка, модель ТС" указывается обозначение марки и (или) модели (коммерческого наименования) транспортного средства, присвоенных изготовителем и приведенных в одобрении типа транспортного средства или свидетельстве о безопасности конструкции транспортного средства5.

10. В строке "3. Наименование (тип ТС)" указывается характеристика транспортного средства, определяемая его конструктивными особенностями и назначением6.

11. В строке "4. Категория ТС" указывается категория или подкатегория транспортного средства в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"7, а также приложением N 1 к техническому регламенту Таможенного союза8.

Заполнение данной строки осуществляется в соответствии с категориями транспортных средств, установленными техническим регламентом Таможенного союза и Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (приложение к настоящим Требованиям).

12. В строке "5. Год выпуска ТС" указывается год изготовления транспортного средства.

При отсутствии документального подтверждения даты изготовления транспортного средства год выпуска определяется по коду изготовления, приведенному в идентификационном номере транспортного средства, а при его отсутствии указывается год первой регистрации транспортного средства.

13. В строке "6. Модель, N двигателя" указываются модель и присвоенный организацией или индивидуальным предпринимателем идентификационный номер двигателя, нанесенные на его блоке цилиндров.

14. В строках "7. Шасси (рама) N" и "8. Кузов (кабина, прицеп) N " указываются соответствующие идентификационные номера шасси (рамы) или кузова (прицепа), присвоенные и нанесенные на них организацией или индивидуальным предпринимателем, являющимися их изготовителем.

15. В строке "9. Цвет кузова (кабины, прицепа)" указывается один из следующих основных цветов, нанесенных на наружные поверхности кузова (кабины) транспортного средства: белый, желтый, коричневый, красный, оранжевый, фиолетовый, синий, зеленый, черный или наименование иного цвета.

В случае нанесения на наружные поверхности кузова (кабины) нескольких цветов цвет указывается как комбинированный или многоцветный с указанием основных цветов9.

При наличии на наружных поверхностях транспортных средств, предусмотренных для оперативных и специальных служб специальных цветографических схем окраски, а также установленных специальных световых и звуковых сигналов10, указываются сведения о номерах такой схемы и соответствующих положениях национального стандарта11.

16. В строке "10. Мощность двигателя, л.с. (кВт)" указывается мощность двигателя в лошадиных силах (киловаттах).

17. В строке "11. Рабочий объем двигателя, куб. см" указывается рабочий объем цилиндров двигателя.

18. В строке "12. Тип двигателя" указывается тип двигателя в зависимости от источника питания (топлива или электроэнергии).

19. В строке "13. Экологический класс" прописью и числовым значением указывается один из экологических классов, которому соответствует транспортное средство12.

20. В строке "14. Технически допустимая максимальная масса, кг" указывается цифровое значение установленной изготовителем разрешенной максимальной массы, сведения о которой содержатся в паспортах, подлежащих замене в соответствии с пунктом 2 настоящих Требований.

21. В строке "15. Масса в снаряженном состоянии, кг" указывается цифровое значение массы транспортного средства без нагрузки, сведения о которой содержатся в паспортах, подлежащих замене в соответствии с пунктом 2 настоящих Требований.

22. В строке "16. Изготовитель ТС (страна)" указываются полное или сокращенное наименование организации или индивидуального предпринимателя, изготовившего транспортное средство, в том числе и как единичное транспортное средство, или фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, изготовившего в Российской Федерации единичное транспортное средство в порядке индивидуального технического творчества13, а в скобках указывается страна изготовления.

23. В строке "17. Одобрение типа ТС N " указываются номер одобрения типа транспортного средства или свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, а также наименование органа по сертификации или испытательной лаборатории, оформивших указанные документы.

24. В строке "18. Страна вывоза ТС" указывается страна, из которой транспортное средство было вывезено на территорию Российской Федерации.

25. В строке "19. Серия, N ТД, ТПО" указываются наименование таможенной декларации или таможенного приходного ордера14 и справочный номер из графы 7 ТД или справочный номер из графы 3 ТПО, по которым производилось таможенное оформление транспортных средств.

26. В строке "20. Таможенные ограничения" указываются установленные таможенными органами ограничения по пользованию и (или) распоряжению транспортными средствами (шасси) в соответствии с условиями заявленной таможенной процедуры или в соответствии с условиями, установленными для отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответствии с международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза, помещению под таможенные процедуры.

27. В строке "21. Наименование (ф.и.о.) собственника ТС" указывается собственник транспортного средства, а в следующей строке "22. Адрес" - адреса места нахождения юридического лица или места жительства индивидуального предпринимателя либо адрес места жительства (пребывания) физического лица, являющихся собственниками транспортного средства.

28. В строке "23. Наименование организации, выдавшей паспорт" указывается выдавшее паспорт подразделение Госавтоинспекции, а в следующей строке "24. Адрес" - его местонахождение.

29. В строке "25. Дата выдачи паспорта" указываются число, месяц и год выдачи паспорта.

30. В разделе "Подпись" проставляется подпись должностного лица подразделения Госавтоинспекции.

31. В разделе "М.П." проставляется оттиск печати выдавшего паспорт подразделения Госавтоинспекции.

32. Разделы, расположенные на левой лицевой и оборотной сторонах паспортов и содержащие сведения о собственниках транспортных средств и совершенных сделках, направленных на отчуждение и приобретение права собственности на транспортные средства ("Наименование (ф.и.о.) собственника", "Адрес", "Дата продажи (передачи)", "Документ на право собственности", "Подпись прежнего собственника", "Подпись настоящего собственника"), заполняются в следующем порядке:

32.1. При заполнении паспортов в рамках совершения регистрационных действий с транспортными средствами, не связанных с изменением сведений об их собственниках (владельцах):

в строках "Наименование (ф.и.о.) собственника", "Адрес" указываются данные собственников согласно строкам 21 и 22 паспорта;

в строках "Дата продажи (передачи)", "Документ на право собственности" производятся записи "отсутствует";

в строке "Подпись настоящего собственника" проставляется подпись собственника либо владельца транспортного средства.

32.2. При совершении в установленном порядке сделок, направленных на отчуждение и приобретение права собственности на транспортные средства:

в строках "Наименование (ф.и.о.) собственника", "Адрес" указываются данные нового собственника, который приобрел право собственности на транспортное средство;

в строке "Дата продажи (передачи)" указывается число, месяц и год совершения сделки, направленной на отчуждение и приобретение права собственности на транспортное средство;

в строке "Документ на право собственности" указывается наименование документа, подтверждающего право собственности на транспортное средство, его номер (если имеется) и дата составления;

в строке "Подпись прежнего собственника" проставляется подпись прежнего собственника транспортного средства, а в строке "Подпись настоящего собственника" - подпись нового собственника.

Заполнение строк паспорта, предусмотренных данным подпунктом, осуществляется юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами, являющимися продавцами и (или) покупателями транспортных средств. В случаях, когда сделки, направленные на отчуждение и приобретение права собственности на транспортные средства, совершались с участием юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся продавцами и (или) покупателями транспортных средств, заполненные строки заверяются оттисками их печатей (при их наличии).

33. Реквизиты, расположенные на левой лицевой и оборотной сторонах паспортов и содержащие сведения о совершении регистрационных действий с транспортными средствами ("Свидетельство о регистрации ТС, серия, N ", "Государственный регистрационный номер", "Дата регистрации", "Выдано ГИБДД", "Отметка о снятии с учета"), заполняются должностными лицами подразделений Госавтоинспекции. Произведенные записи заверяются подписями указанных должностных лиц и оттисками печатей подразделений Госавтоинспекции.

34. В разделе "Особые отметки" производится запись "Выдан взамен ПТС" и указываются серия, номер и дата выдачи оригинала паспорта и последующих выданных взамен него паспортов, если ранее производилась такая замена. При замене паспорта, в котором таможенными или налоговыми органами, организациями и (или) индивидуальными предпринимателями проставлены отметки об уплате утилизационного сбора или о ранее принятых ими обязательствах обеспечить последующее безопасное обращение с отходами, образовавшимися в результате утраты произведенными ими транспортными средствами своих потребительских свойств, в дубликат паспорта вносится аналогичная отметка (запись).

В данный раздел вносятся иные сведения, содержащиеся в аналогичном разделе ранее выданных паспортов, взамен которых они оформляются, в том числе об идентификационном номере устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), а также об установленных таможенных ограничениях.

1 Далее - "паспорт".

2 Приказ МВД России от 27 апреля 2002 г. N 390 "О разработке и утверждении образцов специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении" (зарегистрирован в Минюсте России 18 мая 2002 года, регистрационный N 3451) с изменениями, внесенными приказами МВД России от 8 августа 2005 г. N 655 (зарегистрирован в Минюсте России 2 сентября 2005 года, регистрационный N 6978), от 2 сентября 2009 г. N 685 (зарегистрирован в Минюсте России 13 октября 2009 года, регистрационный N 15015), от 15 августа 2012 г. N 792 (зарегистрирован в Минюсте России 27 сентября 2012 года, регистрационный N 25550).

3 Далее - "подразделение Госавтоинспекции".

4 Приказ МВД России от 5 февраля 2016 г. N 60 "О порядке эксплуатации специального программного обеспечения федеральной информационной системы Госавтоинспекции" (признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Минюста России от 2 марта 2016 г. N 01/23501-ЮЛ) с изменениями, внесенными приказом МВД России от 31 мая 2018 г. N 344 "О внесении изменений в приказ МВД России от 5 февраля 2016 г. N 60 "О порядке эксплуатации специального программного обеспечения федеральной информационной системы Госавтоинспекции" (признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Минюста России от 21 июня 2018 г. N 01 /82150-ЮЛ).

5 Пункт 8 технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (TP ТС 018/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877 (опубликован на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru 15 декабря 2011 года). Далее - технический регламент Таможенного союза.

6 Например: "Легковой, седан" или "грузовой, фургон".

7 Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4873; 1999, N 10, ст. 1158; 2013, N 19, ст. 2319; N 27, ст. 3477; N 52, ст. 7002; 2014, N 42, ст. 5615; 2017, N 31, ст. 4753; 2018, N 53, ст. 8434.

8 Например: "В / М1", "С1 / N2", "прицеп / О2".

9 Например: "Многоцветный: синий, красный".

10 Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2012 г. N 635 "Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 21, ст. 2632; N 22, ст. 2760; 2013, N 24, ст. 2989; N 40, ст. 5051; 2014, N 20, ст. 2502; N 23, ст. 2966; N 30, ст. 4282; 2015, N 32, ст. 4752; 2016, N 12, ст. 1641; N 37, ст. 5479; N 44, ст. 6119; N 50, ст. 7077; 2017, N 48, ст. 7197; 2018, N 1, ст. 319; N 42, ст. 6448; 2019, N 4, ст. 321).

11 Пункт 3 требований к транспортным средствам, используемым для осуществления неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан, и специальным оперативно-служебным транспортным средствам уголовно-исполнительной системы для перевозки лиц, находящихся под стражей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2007 г. N 548 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 36, ст. 4387; 2011, N 42, ст. 5922; N 51, ст. 7526; 2012, N 53, ст. 7931; 2016, N 5, ст. 692; N 49, ст. 6914; 2018, N 10, ст. 1489; N 29, ст. 4435; N 52, ст. 8303; 2019, N 15, ст. 1774).

12 Например: "четвертый / 4".

13 Пункт 6 технического регламента Таможенного союза.

14 Далее соответственно - "ТД и ТПО".

Приложение №4 к приказу

Требования к свидетельству о регистрации транспортного средства

1. Свидетельство о регистрации транспортного средства1 изготавливается на бумажной основе и представляет собой один лист размером 74 х 105 мм, имеющий лицевую и оборотную стороны, относится к специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении, имеет учетный номер, а также полиграфические защитные элементы с установленным уровнем защиты от подделки2.

2. Оформление свидетельства производится подразделениями Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, на которые возложены обязанности по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним3, при совершении регистрационных действий в отношении транспортных средств путем заполнения его соответствующих строк и разделов с использованием принтера электронно-вычислительной машины или иного печатающего устройства черным цветом.

Оформленное свидетельство фальцуется по линии сгиба, помещается в ламинационный пакет, а затем ламинируется в установленном формате.

3. Все записи в свидетельстве, за исключением марки и (или) модели (коммерческого наименования) транспортного средства, идентификационного номера транспортного средства либо идентификационного номера основного компонента транспортного средства, номеров шасси, кузова (кабины, прицепа), выполняются на русском языке.

4. Фамилии, имена и отчества (при наличии) физических лиц, не должны содержать сокращений. При недостатке поля, выделенного для внесения сведений о наименовании юридического лица, адресах места нахождения юридического лица, места жительства индивидуального предпринимателя, а также места жительства (пребывания) физического лица должны использоваться общепринятые сокращения. Допускается указывать сокращенное наименование юридического лица в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц.

5. При написании названий субъектов Российской Федерации применяются следующие сокращения: республика - респ., край - кр., область - обл., автономная область - авт. обл., автономный округ - авт. окр., г. Санкт-Петербург - г. С.-Петербург.

6. Числовые значения всех реквизитов свидетельства указываются арабскими цифрами.

7. Сведения о датах в соответствующих разделах указываются в следующем формате: число, месяц, год (чч.мм.гггг).

8. Сведения о собственнике (владельце) транспортного средства (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица), а также субъекта Российской Федерации, в подразделении Госавтоинспекции которого состоит на учете транспортное средство, дублируются способом транслитерации в соответствии с рекомендованным образцом (приложение к настоящим Требованиям).

По желанию владельца транспортного средства записи в свидетельстве могут транслитерироваться в соответствии с данными, указанными в его паспорте гражданина Российской Федерации, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.

9. Заполнение соответствующих строк и разделов бланка свидетельства осуществляется на основании сведений, содержащихся в паспортах транспортных средств (электронных паспортах транспортных средств) и используемом органами внутренних дел специальном программном обеспечении федеральной информационной системы Госавтоинспекции4.

10. При отсутствии значений каких-либо реквизитов или при невозможности их установить соответствующие поля в свидетельстве о регистрации не заполняются, за исключением строки "Экологический класс".

11. Не допускаются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и цифры, а также проставление в строках бланка свидетельства прочерков.

При оформлении подразделениями Госавтоинспекции свидетельств внесение в них исправлений не допускается. При их ошибочном заполнении они подлежат замене.

12. В строке "Государственный регистрационный номер" указывается присвоенный при совершении регистрационных действий государственный регистрационный номер.

13. В строке "Идентификационный номер (VIN)" указывается комбинация цифровых и (или) буквенных обозначений, присваиваемая изготовителем транспортному средству или его основным компонентам в целях идентификации транспортного средства или его основных компонентов, в качестве которых могут быть использованы арабские цифры и буквы латинского алфавита.

14. В строках "Марка" и "Модель" указывается обозначение марки и (или) модели (коммерческого наименования) транспортного средства, присвоенных изготовителем и приведенных в одобрении типа транспортного средства или свидетельстве о безопасности конструкции транспортного средства5.

15. В строке "Тип ТС" указывается характеристика транспортного средства, определяемая его конструктивными особенностями и назначением6.

16. В строке "Категория ТС" указывается категория или подкатегория транспортного средства в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"7, а также приложением N 1 к техническому регламенту Таможенного союза8.

Заполнение данной строки осуществляется в соответствии с категориями транспортных средств, установленными техническим регламентом Таможенного союза и Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (приложение к Требованиям к паспорту транспортного средства (приложение N 3 к настоящему приказу).

17. В строке "Год выпуска ТС" указывается год изготовления транспортного средства.

17.1. При отсутствии документального подтверждения даты изготовления транспортного средства год выпуска определяется по коду изготовления, приведенному в идентификационном номере транспортного средства, а при его отсутствии указывается год первой регистрации транспортного средства.

18. В строках "Шасси (рама) N" и "Кузов (кабина, прицеп) N" соответственно указываются идентификационные номера кузова (кабины, прицепа), шасси (рамы), присвоенные и нанесенные изготовителем транспортного средства.

19. В строке "Цвет" указывается один из следующих основных цветов, нанесенных на наружные поверхности кузова (кабины) транспортного средства: белый, желтый, коричневый, красный, оранжевый, фиолетовый, синий, зеленый, черный или наименование иного цвета.

В случае нанесения на наружные поверхности кузова (кабины) нескольких цветов цвет указывается как комбинированный или многоцветный с указанием основных цветов9.

При наличии на наружных поверхностях транспортных средств, предусмотренных для оперативных и специальных служб специальных цветографических схем окраски, а также установленных специальных световых и звуковых сигналов10, указываются сведения о номерах такой схемы и соответствующих положениях национального стандарта11.

20. В строке "Одобрение типа ТС N" указываются номер одобрения типа транспортного средства или свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства.

21. В строке "Экологический класс" прописью и числовым значением указывается один из экологических классов, которому соответствует транспортное средство12.

При отсутствии сведений об экологическом классе транспортного средства вносится запись: "отсутствует".

22. В строке "Паспорт ТС N" указывается номер паспорта транспортного средства (электронного паспорта транспортного средства).

23. В строке "Технически допустимая макс. масса, кг" указывается установленная изготовителем технически допустимая максимальная масса транспортного средства.

24. В строке "Масса в снаряженном состоянии, кг" указывается определенная изготовителем масса транспортного средства в снаряженном состоянии.

25. В строке "Действительно до" указывается дата окончания регистрации, в случае регистрации на ограниченный срок, в том числе при прекращении регистрации в связи с вывозом за пределы Российской Федерации.

26. В строке "Собственник (владелец)" указывается полное или сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя или физического лица. Наименование юридического лица допускается указывать в соответствии с наименованием, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц.

27. В строках, содержащих сведения о месте жительства (пребывания) физического лица или месте (нахождения) юридического лица, указывается соответствующий адрес места жительства (пребывания) физического лица, места жительства индивидуального предпринимателя, места нахождения юридического лица, являющихся собственниками (владельцами) транспортного средства (субъект Российской Федерации, населенный пункт, улица, дом, корпус (строение), квартира).

28. В строке "Особые отметки" в обязательном порядке вносятся следующие сведения:

для транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, - "Собственник" или "Владелец";

для транспортных средств, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, - "Собственник ИП", "Владелец ИП" или "Лизингополучатель ИП";

для транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам, - "Собственник ЮЛ", "Лизингополучатель ЮЛ", "Филиал", "Представительство" или "Обособ. подразделение";

для транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров (категория М2 или МЗ), - количество мест для сидения, не включая место водителя;

для транспортных средств, в конструкцию которых были внесены изменения, - номер свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, внесенные изменения в конструкцию, а также все особые отметки об ограничении применения транспортного средства, содержащиеся в свидетельстве о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности;

для транспортных средств, имеющих измененную маркировку транспортного средства и номерных агрегатов в результате коррозии, ремонта, а также преступных посягательств третьих лиц и возвращенных собственникам (владельцам) транспортных средств после хищения, - производится запись "Нанесена дополнительная маркировка" с указанием ее структуры;

для транспортных средств, оборудованных специальными световыми и звуковыми сигналами, а также опознавательным знаком "Федеральная служба охраны Российской Федерации", при отсутствии на их поверхностях специальных цветографических схем окраски, - разрешение на использование таких световых и звуковых сигналов, а также опознавательного знака;

для транспортных средств, вывозимых за пределы Российской Федерации, - производится запись: "Регистрация прекращена_._._г., подлежит обязательному вывозу за пределы Российской Федерации".

29. В строке "Код подразделения ГИБДД" указывается семизначный код выдавшего свидетельство подразделения Госавтоинспекции, в формате: "0000111", где:

"0000" - цифровой код субъекта Российской Федерации;

"111" - цифровой код регистрационного подразделения13.

30. В строке, предусмотренной для заполнения даты выдачи свидетельства, она указывается в формате, предусмотренном пунктами 6 и 7 настоящих Требований.

1 Далее - "свидетельство"

2 Приказ МВД России от 27 апреля 2002 г. N 390 "О разработке и утверждении образцов специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении" (зарегистрирован в Минюсте России 18 мая 2002 года, регистрационный N 3451) с изменениями, внесенными приказами МВД России от 8 августа 2005 г. N 655 (зарегистрирован в Минюсте России 2 сентября 2005 года, регистрационный N 6978), от 2 сентября 2009 г. N 685 (зарегистрирован в Минюсте России 13 октября 2009 года, регистрационный N 15015), от 15 августа 2012 г. N 792 (зарегистрирован в Минюсте России 27 сентября 2012 года, регистрационный N 25550).

3 Далее - "подразделение Госавтоинспекции".

4 Приказ МВД России от 5 февраля 2016 г. N 60 "О порядке эксплуатации специального программного обеспечения федеральной информационной системы Госавтоинспекции" (признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Минюста России от 2 марта 2016 г. N 01/23501-ЮЛ) с изменениями, внесенными приказом МВД России от 31 мая 2018 г. N 344 "О внесении изменений в приказ МВД России от 5 февраля 2016 г. N 60 "О порядке эксплуатации специального программного обеспечения федеральной информационной системы Госавтоинспекции" (признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Минюста России от 21 июня 2018 г. N 01/82150-ЮЛ).

5 Пункт 8 технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (TP ТС 018/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877 (опубликован на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru 15 декабря 2011 года).

6 Например: "Легковой, седан" или "грузовой, фургон".

7 Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4873; 1999, N 10, ст. 1158; 2013, N 19, ст. 2319; N 27, ст. 3477; N 52, ст. 7002; 2014, N 42, ст. 5615; 2017, N 31, ст. 4753; 2018, N 53, ст. 8434.

8 Например: "В / М1", "С1 / N2", "прицеп / 02".

9 Например: "Многоцветный: синий, красный".

10 Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2012 г. N 635 "Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 21, ст. 2632; N 22, ст. 2760; 2013, N 24, ст. 2989; N 40, ст. 5051; 2014, N 20, ст. 2502; N 23, ст. 2966; N 30, ст. 4282; 2015, N 32, ст. 4752; 2016, N 12, ст. 1641; N 37, ст. 5479; N 44, ст. 6119; N 50, ст. 7077; 2017, N 48, ст. 7197; 2018, N 1, ст. 319; N 42, ст. 6448; 2019, N 4, ст. 321).

11 Пункт 3 требований к транспортным средствам, используемым для осуществления неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан, и специальным оперативно-служебным транспортным средствам уголовно-исполнительной системы для перевозки лиц, находящихся под стражей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2007 г. N 548 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 36, ст. 4387; 2011, N 42, ст. 5922; N 51, ст. 7526; 2012, N 53, ст. 7931; 2016, N 5 ст. 692; N 49, ст. 6914; 2018, N 10, ст. 1489; N 29, ст. 4435; N 52, ст. 8303; 2019, N 15, ст. 1774).

12 Например: "Четвертый / 4".

13 Например: "1102123"