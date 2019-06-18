Теперь автовладельцам будет удобнее возить с собой документы на машину. Свидетельство о регистрации транспортных средств уменьшится в размерах. Соответствующий приказ МВД утвержден министерством юстиции.

Свидетельство о регистрации станет размером с водительское удостоверение. То есть такой небольшой карточкой, которая легко помещается в бумажник. Также изменится и размер паспорта транспортного средства. Теперь это будет не огромная простыня, а лист форматом А4.

Интересно, что в документе прописана возможность в случае, если идентификационный номер VIN был изменен в результате коррозии или противоправных действий, вносить в раздел "особые отметки" запись "нанесена дополнительная маркировка" с указанием ее структуры. Приказ о нанесении такой дополнительной маркировки еще не подписан.

Впрочем, и сам документ вступит в силу с 1 ноября этого года.