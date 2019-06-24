Проездной на метро открыл доступ к смотровой площадке в Деловом Центре

Заплатить за билет на смотровую площадку небоскреба в Сити теперь можно транспортной картой "Тройка". Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Смотровая площадка "Выше только любовь" расположена на крыше небоскреба "Око" в Москва-Сити, в 354 метрах над землей.

Как считают специалисты метрополитена, новая форма оплаты удобна для пассажиров, ведь, по данным ведомства, почти 90 процентов пассажиров используют карту для оплаты проезда в общественном транспорте.

Напомним, что эта услуга стала одной из 50 подобных, которые можно оплатить картой "Тройка". Так, например, при помощи этой карты можно купить билет в 45 музеев и выставочных залов, оплатить проезд на канатной дороге от "Лужников" до Воробьевых гор, а также проезд на всех видах городского общественного транспорта.