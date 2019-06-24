В Смоленской области начали проверку после жалобы на дефицит лекарств

Следствие в Смоленской области начало проверку по жалобам на дефицит лекарств и реактивов в Сафоновской ЦРБ, сообщает региональное Следственное управление СКР.

Проверка качества медицинского обслуживания в Сафоновской ЦРБ Смоленской области началась после жалоб пациентов на ситуацию, сложившуюся в больнице. Особое внимание к проблеме дефицита медицинских препаратов в лечебных учреждениях оказалось привлечено во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области инициировано проведение доследственной проверки по сообщению в средствах массовой информации о том, что в ОГБУЗ "Сафоновская ЦРБ" существует проблема с обеспечением лекарственными препаратами, лаборатории и вспомогательные службы не обеспечены реактивами и исправным оборудованием, - сообщили в СК.

В ведомстве добавили, что в ходе проверки специалисты дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение надлежащих медицинских услуг в ОГБУЗ "Сафоновская ЦРБ".

По данным надзорных ведомств, проблема с обеспечением больных необходимыми лекарствами актуальна для многих регионов страны.

Как сообщили в прокуратуре Костромской области, серьезные нарушения были выявлены во время проверки в ОГБУЗ "Галичская окружная больница", где девочке-инвалиду, страдающей инсулинозависимой формой сахарного диабета, отказали в бесплатном проведении необходимых анализов уровня гликированного гемоглобина в крови.

- В связи с отказом в бесплатном исследовании уровня гликированного гемоглобина в крови мать вынуждена была осуществить оплату данного лабораторного исследования, - пояснили в прокуратуре.

В интересах ребенка прокурор обратился в суд, который обязал больницу обеспечить проведение бесплатных исследований больному ребенку и компенсировать затраты семьи на платные анализы после необоснованного отказа.