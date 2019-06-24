Власти Москвы назвали сроки строительства метро во Внуково

Строительство метро во Внуково может начаться в конце 2019 - начале 2020 года. Такие сроки на сегодняшней пресс-конференции обозначил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

"Сейчас активно ведется проектирование, уточняется трассировка, - уточнил руководитель депстроя. - Это не менее важный этап, чем само строительство".

Напомним, что ранее власти приняли решение продлить Калининско-Солнцевскую линию подземки в поселение Внуково на территории новой Москвы и одноименный столичный аэропорт. Почти одновременно с этим было озвучено, что в остальных аэровокзалах города метро не будет.