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24.06.2019 14:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии прокуроры нашли нарушения в лагере, где погиб ребенок

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В детском лагере "Чайка" Бирского района, где в начале лета погиб ребенок, завершилась прокурорская проверка, которая выявила множество нарушений. Оказалось, что погибший мальчик вместе с другими 22 детьми работал в лагере незаконно. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

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Напомним, трагедия в "Чайке" произошла 2 июня: мальчик умер после того, как на него упал металлический флагшток. По этому факту завели уголовное дело по халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Прокурорская проверка выявила, что школьников и учащихся колледжа привлекли к уборке территории и подготовке к заезду отдыхающих, не оформив трудовых отношений и не проведя инструктаж по технике безопасности. Кроме того, оказалось, что на территории лагеря были потенциально опасные объекты. К примеру, прокуроры зафиксировали заброшенное административное здание с разбитыми стеклами и свисающей с крыши пятиметровой арматурой. Не вызвали доверие проверяющих и изношенные качели на игровых площадках лагеря. Кроме того, в лагере отсутствовал забор вдоль реки, чтобы дети не купались в непредназначенных для этого местах, а на пляжной зоне никто кроме прокуроров не заметил воткнутый в столб нож.

По итогам проверки прокуратура внесла представление в адрес главы райадминистрации и руководителей лагеря. Кроме того директору "Чайки" предстоит ответить за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора, в отношении него завели административное дело. Также прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать невыплаченную зарплату детям на общую сумму 229 тысяч рублей.

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