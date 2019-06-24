Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров решил уйти в отставку

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил о намерении уйти в отставку. "Я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики", - заявил Евкуров в официальном обращении.

"Все мы - власть, которую я представляю, общественные, религиозные и другие организации ответственны за это, что мы сегодня разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором - личные интересы или интересы родной республики, - пояснил причину ухода Евкуров. - И каждый, я подчеркиваю, поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами. Призываю все заинтересованные стороны сделать выбор - я свой выбор сделал".

Отметим, что Евкуров - профессиональный военный, участвовавший, например, в спецоперации российских войск на Балканах в 1999 году и во второй чеченской кампании. В 2000-м году получил звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания на территории Косово. В 2004-2008 годах занимал пост замначальника штаба Приволжско-Уральского военного округа. В 2008 году он возглавил самый молодой регион России - Ингушетию.

Сейчас руководителю республики 55 лет.