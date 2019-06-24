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24.06.2019 12:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чечне возбудили дело после нападения на полицейских

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)

В Чеченской Республике возбуждено уголовное дело после нападения на сотрудников правоохранительных структур. Об этом в понедельник сообщили в республиканском следственном управлении СК РФ.

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Напомним, инцидент произошел 23 июня в Грозном примерно в шесть часов вечера. Местный житель ехал на автомобиле Hyundai, принадлежавший каршеринговой компании. На пересечении улиц Шерипова и Субботникова он вышел из машины и несколько раз ударил ножом сотрудника ДПС. Когда его попытался остановить сотрудник Росгвардии, который находился поблизости, нападавший дважды выстрелил в него из ружья. Ответным огнем преступника удалось уничтожить.

В результате инцидента ранения получили сотрудник Госавтоинспекции и росгвардеец. Их госпитализировали. Выяснилось, что нападавшим был 21-летний Ахмед Барзаев из Грозного. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

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