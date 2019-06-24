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24.06.2019 20:25
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Артисты Мариинского театра выступят в Вологодском кремле

Текст: Наталья Канова

В Вологде с 4 по 23 июля пройдет X театрально-концертный сезон "Лето в Кремле". Среди приглашенных гостей фестиваля - всемирно известный хор Мариинского театра под руководством дирижера Андрея Петренко.

Фото: Александр Шапунов
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Проект "Лето в Кремле" - это двухмесячный марафон театральных постановок и концертов разных жанров на открытом воздухе. Стены Вологодского кремля служат артистам естественными декорациями. За столько лет этот фестиваль стал неотъемлемой частью культурной жизни областного центра.

Нынешнее "Лето" познакомит вологжан и гостей города с музыкальными и театральными программами лучших коллективов Вологодской области и России. Ансамбль Людмилы Зыкиной, Сергей Жилин и "Фонограф Джаз-Бэнд" вместе с участниками шоу "Голос. Дети" и "Лучше всех" - уже получили залп оваций от вологодских зрителей. На очереди - хор петербургского Мариинского театра. Уже более двух столетий он является музыкальным центром не только нашей страны, но и мира. Красивое и мощное звучание, богатая звуковая палитра, обширный репертуар - вот, что выделяет певцов "Мариинки" на фоне других коллективов.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры России, под руководством дирижера - главного хормейстера, заслуженного деятеля культуры Российской Федерации Андрея Петренко хор и солисты Мариинского театра исполнят для зрителей фестиваля классические арии и фрагменты из известных опер Петра Чайковского, Модеста Мусоргского, Джузеппе Верди.

Помогать на сцене им будут Городской симфонический оркестр из Череповца и Камерный оркестр Вологодской филармонии.

Концерт пройдет в Консисторском дворике Вологодского кремля 4 июля. Начало в 19:00

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