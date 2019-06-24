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24.06.2019 16:51
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Яхта из Калининграда выиграла регату в Польше

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Фото: Сергей Жадобко/РГ Фото: Сергей Жадобко/РГ
Фото: Сергей Жадобко/РГ

В регате "Кубок марины Эльблонг", прошедшей в Вислинском заливе, первое место в своей группе заняла яхта "Вега" из Калининграда под парусом "Российской газеты".

Ежегодная регата организуется Союзом яхтсменов Эльблонга, куда входят различные клубы Варминьско-Мазурского воеводства Польши. Традиционно на нее приходят и калининградские лодки, на сей раз их было три из 25 участников.

Шестичасовая гонка проходила в акватории курортного города Крыница Морска. Яхты в зависимости от гоночного балла были поделены на три зачетные группы. Крейсерскому швертботу "Вега" в своей третьей группе нужно было обойти еще семерых конкурентов.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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- Сложность для нас была в том, что "Вега" имеет самый большой гоночный балл по техническим характеристикам, и для победы нужно было намного опередить яхты в своей группе, - рассказал капитан "Веги" Сергей Жадобко. - Добавил трудностей и неустойчивый ветер, который постоянно менял направление, требовалось постоянно менять курс, перестраивать паруса. Помогли опыт и слаженность экипажа, состоящего из двух семейных пар.

В других группах первые места заняли польские яхты - "Litwinka" и "Berbec II". Гонка является рейтинговой - ее результаты войдут в рейтинг Кубка Южной Балтики, который будет сформирован в конце сезона по итогам участия яхтсменов во всех гонках. Кстати, звание лучшего рулевого Южной Балтики в этом рейтинге Сергей Жадобко завоевывал три года подряд.

Между тем

Сейчас экипаж "Веги" готовится к участию в международной парусной регате на Кубок трех губернаторов, которая пройдет 28-30 июня. Она проходит в Калининградском (Вислинском) заливе под эгидой губернатора Калининградской области и маршалеков Поморского и Варминьско-Мазурского воеводств Польши.

Гонки проходят каждый год поочередно в одном из регионов. На сей раз их примут Фромборк и Толкмицко (Вармия и Мазуры). В прошлом году регата проходила в Поморском воеводстве, и тогда губернаторский кубок получил капитан "Веги" Сергей Жадобко.

В Калининградской области в последний раз эти состязания проводились в 2017 году. Вновь примет их самый западный российский регион в 2020-м.

Спорт Виды спорта Водный спорт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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