На Конкурсе Чайковского назвали финалистов по специальности "сольное пение"

Девять финалистов вместо восьми по регламенту Конкурса - такие итоги огласило жюри в зале Мусоргского в Мариинском театре-2. И это еще один балл в пользу демонстративной демократичности нынешнего Конкурса Чайковского.

Вспомним, как на 1 туре вокальное жюри приняло решение дать шанс выступить во второй раз одной из конкурсанток, квалифицировав срыв ее голоса и невозможность в связи с этим полноценного исполнения программы на 1 туре как нечто, подобное "обстоятельству непреодолимой силы".

А по окончании 2 тура жюри решило нарушить регламент и добавить в финал еще одного конкурсанта. Никто не знает и вряд ли узнает, что происходило за дверями комнаты жюри в номинации "сольное пение", но есть предположение, что добавленной финалисткой могла стать Ангелина Ахмедова. Ее кандидатура на фоне остальных безусловных финалистов более проблемной.

Стипендиатка программы Аткинс, появившейся в Мариинском театре в последние два года, Ангелина показала себя и в первом и во втором турах совсем не плохо. Ее голос, допустим, мог кому-то отдаленно напомнить молодую Анну Нетребко, но в нем так ясно была слышна "недоделанность". Пока ее певческий тон непрочно "сидит" на дыхании, замешан и сцеплен с гортанными призвуками и головным резонатором. Иногда певице было сложно координировать интонацию, была слышна и мелкая тремоляция. Но стоило ей форсировать голос в гавоте Манон из одноименной оперы Массне, как тремоляция исчезла, но разве можно в столь юном возрасте строить карьеру на форсаже?

Тенор Мигран Агаджанян показал, что такое конкурсная выносливость и мастерство молодого конкурсного бойца. Идеально выровненные регистры, откалиброванность нот, чувство стиля и меры, владение собой, корректная интерпретация отличали его выступление в полуфинале. Наряду с арией Альфреда из "Травиаты" звучала и песня "Крунк" Комитаса, и "В том краю" Свиридова на стихи Есенина. И все это были абсолютно зрелые интерпретации, выгодно выделявшие 26-летнего певца среди многих старших коллег на конкурсе.

Очень достойно выступила и самая молодая участница 21-летняя Мария Баракова. Бравурно, с обезоруживающей улыбкой юной примадонны начала она с речитатива и арии Сметона из "Анны Болейн" Доницетти, что стало high point ее выступления в полуфинале. "Песнь цыганки" Чайковского и народная песня "Лучинушка" оказались близки своими фольклорными мотивами. Ария Эрики дала возможность проникнуться кантиленой меццо-сопрано. И эффектным завершением программы была "Песнь ведьм" Мендельсона.

У 31-летней сопрано Оксаны Майоровой в медленной кантилене на пиано были слышны сипловатые нотки, свидетельствовавшие о чрезмерном и опасном увлечении форсированием. И действительно, стоило певице взобраться в верхний регистр и поддать форте - голос начинал выравниваться и звучать очень сочно. В первом туре Оксана могла порадовать жюри арией Матильды из "Вильгельма Телля" Россини, а в финале однозначно покорила арией Луизы Tu puniscimi из "Луизы Миллер" Верди. Зацепила она и "Песней ведьм" Мендельсона.

Из трех монгольских конкурсантов, которых жюри решило почти всех взять в полуфинал, наиболее удачно выступил Анхбаяр Энхболд. Однако волнение в сочетании с неизбежной утомленностью и, возможно, влиянием сложного климата Петербурга сказались на некоем эмоциональном однообразии, с каким певец представил программу полуфинала. Еще одним фактором стало, возможно, не очень глубокое понимание смысла того, о чем поет. Этим монгольские певцы очень невыгодно отличились от корейских конкурсантов, поразивших публику, прежде всего, выразительностью интерпретаций.

Справка

Третий тур с оркестром у вокалистов пройдет 27 июня на сцене Мариинского театра-2. Лауреаты будут объявлены после подведения итогов 3 тура в тот же вечер.