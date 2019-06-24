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24.06.2019 14:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В горах Сочи сошел сель объемом 1,5 тысячи кубометров

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В сочинском горном поселке Красной Поляне ликвидируют последствия двух селей, после сильнейших проливных дождей сошедших на дорогу. Объем одного из селей составил 1,5 тысячи кубических метров.

Фото: iStock
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Около 6.00 спасателям поступило сообщение, что по улице Набережная Лаванда в Красной Поляне произошел сход грязекаменной массы на автодорогу в районе ручья Сулимовский, который перекрыл участок проезжей части. Объем грязекаменной массы составил до 100 кубических метров. Пострадавших нет.

Затем было обнаружено еще одно место схода грязекаменной массы. Ее общий объем составляет около 1,5 тысячи кубометров. К ликвидации последствий стихии привлечено 24 человека и восемь единиц техники. На месте работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.

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