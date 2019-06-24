Роман Бабаян возглавил радиостанцию "Говорит Москва"

Главным редактором радиостанции "Говорит Москва" вместо ушедшего из жизни Сергея Доренко станет журналист и телеведущий Роман Бабаян.

"Я уже стал (главным редактором), у меня есть опыт работы на радио. Я начинал на радио много лет назад, работал в службе информации "Радио России", а в качестве главного редактора руководил радиостанцией "Финам FM", - рассказал Бабаян ТАСС.

Роман Бабаян с декабря 2009 года по настоящее время ведет программу "Право голоса" сначала на "Третьем канале", после его закрытия в декабре 2012 года - на телеканале "ТВ-Центр".

"Сергей Доренко сделал эту станцию самым ярким радио страны - "Говорит Москва" говорила голосом Доренко. Принимать этот пост после ухода Сергея - отдельный вызов. Вместе с людьми, работавшими на станции с Доренко, каждый день мы будем делать все, чтобы станция становилась еще ярче", - написал также Бабаян в одной из соцсетей.