В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

На Троекуровском кладбище Москвы закончилась церемония прощания с журналистом, главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко. Об этом сообщает канал 360.

Тело будет кремировано.

59-летний журналист умер 9 мая, упав с мотоцикла. При этом причиной смерти мужчины стали не травмы, полученные при падении, а разрыв аорты.

Дочери Доренко от первого брака предположили наличие в смерти отца криминального следа.

В результате изначально запланированная на 12 мая церемония прощания была отложена, тело Сергея Доренко направили на экспертизу. Не выявившую ничего подозрительного.