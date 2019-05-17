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В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

ТВ и сериалы
    17.05.2019, 13:19
Текст:   Олег Усков

На Троекуровском кладбище Москвы закончилась церемония прощания с журналистом, главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко. Об этом сообщает канал 360.

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Тело будет кремировано.

59-летний журналист умер 9 мая, упав с мотоцикла. При этом причиной смерти мужчины стали не травмы, полученные при падении, а разрыв аорты.

Дочери Доренко от первого брака предположили наличие в смерти отца криминального следа.

В результате изначально запланированная на 12 мая церемония прощания была отложена, тело Сергея Доренко направили на экспертизу. Не выявившую ничего подозрительного.

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