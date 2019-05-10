Дочери Сергея Доренко попросили проверить версию об отравлении отца

Вокруг внезапной кончины известного теле- и радиожурналиста Сергея Доренко разразился скандал.

Оказывается, между близкими к умершему на 60-м году жизни журналистом людьми возникли серьезные противоречия.

Более того: дочери Доренко не исключают версии отравления своего отца. И обратились в правоохранительные органы с просьбой о соответствующей проверке.

О версии с отравлением рассказал продюсер Андрей Разин, общавшийся с детьми умершего журналиста.

"Они считают, что Сергей Доренко был отравлен. И в результате кремации могут быть скрыты следы убийства", - приводит слова Разина РИА Новости.

Отмечается, что вопрос о захоронении тела, которое должно пройти на Троекуровском кладбище столицы, рассматривался утром пятницы. И в результате прозошла стычка, которая потребовала вмешательства юристов. Суть её заключалась в том, что дочери настаивали на захоронении в гробу, а жена - на кремации.

По словам Разина, приезжала юрист, чтобы установить, кто имеет право принять окончательное решение. "Именно поэтому дочери обратились в органы внутренних дел", - добавил он.

Один из коллег Доренко отметил в беседе с агентством, что дочери Доренко подозревают вторую жену журналиста Юлию в отравлении. "Но это бред, конечно", - добавил он.

Напомним, Сергей Доренко скончался накануне из-за разрыва аорты, находясь за рулём мотоцикла. Попытки врачей спасти его на месте успехом не увенчались.

Прощание с журналистом состоится 12 мая.