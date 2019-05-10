Попытки врачей спасти Сергея Доренко попали на видео

В Сети появилось видео, на которое попали попытки медиков реанимировать известного журналиста и радиоведущего Сергея Доренко, скончавшегося 9 мая, предположительно - от проблем с сердцем.

Как уточняет публикующий видео канал РЕН ТВ, кадры сделаны на Земляном Валу в Москве.

Видно, что тело Сергея кладут на носилки и увозят на "скорой помощи".

Ранее стало известно, что реанимировать журналиста, после падения с его нового мотоцикла находившегося в состоянии клинической смерти, попытались приблизительно в течение полутора часов. Но безрезультатно - Доренко умер, не приходя в сознание.

Похоронят одного из самых известных и харизматичных российских журналистов на Троекуровском кладбище, дата будет объявлена позднее.