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Попытки врачей спасти Сергея Доренко попали на видео

ТВ и сериалы
    10.05.2019, 01:07
Текст:   Олег Усков

В Сети появилось видео, на которое попали попытки медиков реанимировать известного журналиста и радиоведущего Сергея Доренко, скончавшегося 9 мая, предположительно - от проблем с сердцем.

Как уточняет публикующий видео канал РЕН ТВ, кадры сделаны на Земляном Валу в Москве.

Видно, что тело Сергея кладут на носилки и увозят на "скорой помощи".

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Ранее стало известно, что реанимировать журналиста, после падения с его нового мотоцикла находившегося в состоянии клинической смерти, попытались приблизительно в течение полутора часов. Но безрезультатно - Доренко умер, не приходя в сознание.

Похоронят одного из самых известных и харизматичных российских журналистов на Троекуровском кладбище, дата будет объявлена позднее. 

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