Тело Сергея Доренко будет кремировано

Тело умершего 9 мая от разрыва аорты журналиста Сергея Доренко будет кремировано в оговоренные сроки.

Эта информация была подтверждена радио "Говорит Москва", опровергающего ранее появившиеся в СМИ слухи, что траурные церемонии переносятся.

Тело Доренко, скончавшегося прямо во время поездки на своем новом мотоцикле, будет кремировано 12 мая на Троекуровском кладбище Москвы.

Прощание с журналистом пройдет там же, начало - в 11:00.

Прах Сергея Доренко захоронят через несколько дней.

Напомним. Ранее дочери журналиста предположили, что в смерти отца может быть криминальный след. А именно - его могли отравить.