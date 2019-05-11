Тело Сергея Доренко будет кремировано

Тело умершего 9 мая от разрыва аорты журналиста Сергея Доренко будет кремировано в оговоренные сроки.
Эта информация была подтверждена радио "Говорит Москва", опровергающего ранее появившиеся в СМИ слухи, что траурные церемонии переносятся.
Тело Доренко, скончавшегося прямо во время поездки на своем новом мотоцикле, будет кремировано 12 мая на Троекуровском кладбище Москвы.
Прощание с журналистом пройдет там же, начало - в 11:00.
Прах Сергея Доренко захоронят через несколько дней.
Напомним. Ранее дочери журналиста предположили, что в смерти отца может быть криминальный след. А именно - его могли отравить.