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Тело Сергея Доренко будет кремировано

ТВ и сериалы
    11.05.2019, 23:02
Текст:   Олег Усков

Тело умершего 9 мая от разрыва аорты журналиста Сергея Доренко будет кремировано в оговоренные сроки.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Эта информация была подтверждена радио "Говорит Москва", опровергающего ранее появившиеся в СМИ слухи, что траурные церемонии переносятся.

Тело Доренко, скончавшегося прямо во время поездки на своем новом мотоцикле, будет кремировано 12 мая на Троекуровском кладбище Москвы.

Прощание с журналистом пройдет там же, начало - в 11:00.

Прах Сергея Доренко захоронят через несколько дней.

Напомним. Ранее дочери журналиста предположили, что в смерти отца может быть криминальный след. А именно - его могли отравить. 

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