Видео: в Москве началось прощание с Сергеем Доренко

Прощание с главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко началось в Москве на Троекуровском кладбище. РИА Новости ведет с траурной церемонии трансляцию.

Напомним, 59-летний журналист умер 9 мая, упав со своего нового мотоцикла во время движения по трассе. Причиной смерти стал разрыв аорты.

При этом дочери Доренко от первого брака предположили, что их отец мог быть отправлен.

В результате прощание с журналистом, изначально запланированное на 12 мая, перенесли, а тело умершего направили на экспертизу. Показавшую, что в крови Доренко нет следов каких-либо ядовитых или подозрительных веществ.

После церемонии прощание тело журналиста будет кремировано.