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Видео: в Москве началось прощание с Сергеем Доренко

ТВ и сериалы
    17.05.2019, 12:08
Текст:   Олег Усков

Прощание с главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко началось в Москве на Троекуровском кладбище. РИА Новости ведет с траурной церемонии трансляцию.
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Напомним, 59-летний журналист умер 9 мая, упав со своего нового мотоцикла во время движения по трассе. Причиной смерти стал разрыв аорты.

При этом дочери Доренко от первого брака предположили, что их отец мог быть отправлен.

В результате прощание с журналистом, изначально запланированное на 12 мая, перенесли, а тело умершего направили на экспертизу. Показавшую, что в крови Доренко нет следов каких-либо ядовитых или подозрительных веществ. 

После церемонии прощание тело журналиста будет кремировано.

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